Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

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Sarıyer'de 27 yaşındaki motokurye Ahmet Yasin E., ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı iddia edilen 26 yaşındaki Muharrem Y. ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. Burnu ve beli kırılan kuryenin şikayeti üzerine 2 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Olay anı kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Sarıyer'e bağlı Huzur Mahallesi'nde motokurye Ahmet Yasin E. (27), ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı öne sürülen Muharrem Y. (26) ve yanındaki 3 kişinin saldırısına uğradı. Şüphelilerin kuryenin yolunu keserek tekme ve yumruklarla darbettiği, başına kaskla vurduğu anlar, başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Burnu ve beli kırılan Ahmet Yasin E.'nin şikayeti üzerine Muharrem Y. ile arkadaşı Fatih M. (37) gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

ABLASIYLA İLİŞKİSİNE KARŞI ÇIKTI, TEHDİT EDİLDİ

Olay, 2 Ekim Cuma günü saat 20.40 sıralarında Sarıyer'e bağlı Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kebapçıda motokurye olarak çalışan Ahmet Yasin E.'nin, daha önce bir dönercide birlikte çalıştığı Muharrem Y.'nin, ablasıyla sevgili olmasına karşı çıktığı öğrenildi. İddiaya göre Ahmet Yasin E.'ye, Muharrem Y.'nin arkadaşı Fatih M. (37) aracılığıyla sosyal medya üzerinden "Seni Çeliktepe ve Seyrantepe tarafında görmeyeyim" mesajı gönderildi.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

YOLUNU KESİP DARBETTİLER

Mesajın ardından Muharrem Y., Fatih M. ve yanlarındaki 2 kişi, iş yerinden sipariş götürmek için yola çıkan Ahmet Yasin E.'nin önünü kesti. Plakasız 2 motosikletle gelen 4 kişinin, iddiaya göre motokuryeye silah göstererek motosikletten inmesini söylediği öne sürüldü. Kuryenin kaskını çıkaran şüphelilerin ona küfür ve hakaret ettiği, ardından tekme ve yumruklarla saldırdığı ileri sürüldü. Ahmet Yasin E., başına kaskla vurulması sonucu yaralandı.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

BURNU VE BELİ KIRILDI

Saldırının ardından hastaneye giden Ahmet Yasin E.'nin burnunun ve belinin kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralandığı belirlendi. Hayati tehlikesi bulunmayan kurye, tedavisinin ardından sağlık raporu alarak polis merkezine gitti ve şüphelilerden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ve mağdurun ifadesini değerlendiren polis, Muharrem Y. ile Fatih M.'nin kimliklerini tespit etti.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

"SANA ÖZÜR VİDEOSU ÇEKTİRECEĞİZ"

İki şüpheli, Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ahmet Yasin E., polise verdiği ifadede Muharrem Y.'nin eski iş arkadaşı olduğunu söyledi. Ahmet Yasin E., Muharrem Y.'nin olay sırasında Fatih M.'nin selamını getirdiklerini söylediğini ve ardından "Sana özür videosu çektireceğiz" diyerek üzerine yürüdüğünü iddia etti. Kurye, Muharrem Y. ve yanındaki 3 kişinin kendisini darbettiğini anlattı.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan kontrollerde Ahmet Yasin E. ile Muharrem Y.'nin 2'şer, Fatih M.'nin ise 3 emniyete geliş kaydı bulunduğu belirlendi. Muharrem Y. ve Fatih M., haklarında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ablasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kameradaAblasıyla ilişkisine karşı çıkan kuryeye çete pususu! Dehşet anları kamerada
Kaynak: DHA
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