Modifiye araç tutkunları Akçakoca'da bir araya geldi

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Modifiye araç tutkunları Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen festivalde bir araya geldi.

Liman içinde gerçekleştirilen "Modifiyeli Araç Festivali"nde farklı marka ve modellerdeki araçlar, aksesuar ve ses sistemleriyle ilgi çekti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirden 180 aracın katıldığı festivalde çeşitli kategorilerde yapılan yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine ödülleri verildi.