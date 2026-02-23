Modifiye Ustası Oskay'dan Unutulmaz Çalışma Masası - Son Dakika
Modifiye Ustası Oskay'dan Unutulmaz Çalışma Masası

Modifiye Ustası Oskay\'dan Unutulmaz Çalışma Masası
23.02.2026 11:37
Bartın'da Şaban Oskay, hurdaya çıkan 1967 model Mercedes'i çalışma masasına dönüştürdü.

Bartın'da otomobil tutkusunu ofis ortamına taşıyan sanayi sitesinde modifiye ustası Şaban Oskay, hurdaya çıkan 1967 model otomobili çalışma masasına dönüştürdü.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde 25 yıldır otomobil modifiyeliği yapan Oskay, sahipleri tarafından kullanılmayan ve çürümeye terk edilen klasik otomobilleri sosyal medya ve internetin yanı sıra şehir şehir gezerek satın alıyor.

Garajlarda terk edilmiş 60-70 yıllık klasik otomobilleri, çekiciyle getirdiği oto sanayi sitesinde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümlerini aslına uygun hallerine kavuşturup satan Oskay, bu tutkusunu hurdaya çıkan 1967 model Mercedes marka otomobilin ön kısmından çalışma masası yaparak iş yerine de yansıttı.

Çok sevdiği çalışma masasını, bindiği aracını temizlediği gibi her gün özenle silen, cilalayıp parlatan Oskay, iş yerine gelenleri hem mazide yolculuğa çıkarıyor hem de renkli bir atmosfer sunuyor.

"Keşke bu kadar çürümeseydi de yürüyen bir otomobil olsaydı"

Oskay, AA muhabirine, otomobillere küçük yaşlardan beri ilgi duyduğunu ve bu merakının kendisini oto modifiyeciliğine yönlendirdiğini söyledi.

Askerliğin ardından iş yerini açmasıyla hurdaya terk edilmiş klasik araçları hayata döndürme imkanı da doğduğunu dile getiren Oskay, "Çocukluğumda hep araç merakım vardı, bu ilerleyen yıllarda klasik araç merakına dönüştü. Bu araçların çürüyüp yok olmasını istemiyorum." dedi.

Oskay, işi gereği il il gezdiğine değinerek, "Bir gün Kastamonu'da gezerken dikenlerin arasında bu aracı gördüm ve sahibine ulaştım. Tabii araç kötü durumdaydı ve çürüktü. Çekiciyle buraya getirdim, kestim, biçtim masa haline getirdim. Hem müşterilerin hoşuna gidiyor hem dükkanımızı şenlendiriyor, en önemlisi de eskiye, tarihe saygı göstermiş oluyoruz." diye konuştu.

Antika araçların yok olmasını istemediğini ve imkanı ölçüsünde bulduğu klasik araçları iş yerinde kaporta, boya, döşeme, elektrik ve mekanik bölümlerini arkadaşlarıyla 2-3 ayda eski haline getirdiğini anlatan Oskay, şöyle devam etti:

"Çalışma masası olarak kullandığım Mercedes'in her şeyi orijinal, üzerine yan sanayi hiçbir şey koymadım. Hatta eksik parçalarını yurt dışından getirttim. Keşke bu kadar çürümeseydi de yürüyen bir otomobil olsaydı. Bu bizim tarihi eserimiz sayılır, yolda yürüseydi daha mutlu olurdum. Zaten yerinde görünce çok üzülmüştüm. Şu anda yolda böyle araçlar göremiyoruz. Bazen teşvik alabilmek için bu araçları bir yemek parasına hurdaya ayırıyorlar. Bu aracın anısı biter mi? Bu araba kim bilir neler gördü, nerelere gitti? Şu arabaları yok ediyorlar ya üzülüyorum. Ben bu haliyle bile her gün kendi aracımı temizler gibi otomobil masasını cilalıyorum, siliyorum, parlatıyorum. Klasik araçlarla ilgilenmek, onları sevmek beni mutlu ediyor."

Masayı görenlerin şaşkınlık yaşadığını ve hikayesini öğrenmek istediklerini aktaran Oskay, bunun da müşterilerle arasında kaynaşma vesilesi olduğunu, zaman zaman ildeki protokol üyelerinin de kendisini ziyaret ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA

