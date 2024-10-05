Mogan Gölü'ndeki Atıkların Temizlenmesi İçin Çalışmalar Başladı

Güncel

(ANKARA) - Mogan Gölü ile Sukesen Deresi'nin birleştiği noktada yıllardır biriken atıkların temizlenmesi için başlatılan çalışmalara ilişkin konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Özellikle 2010 yılından sonra hiçbir çalışma yapılmadığı için ciddi bir atık birikmesi olmuş. Bu birikinti Sukesen Deresi'nin akışına engel olmaya başlamış, hatta olası bir yağışta su baskınlarına neden olabilecek seviyeye gelmiş. Gölün doğal dokusunu koruyarak, Mogan Gölü'müzü yıllar önceki güzel görüntüsüne kavuşturacağız" dedi.

Başkan Odabaşı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izinlerin ardından Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Mogan Gölü'yle Sukesen Deresi'nin birleştiği noktada başlatılan temizlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Mogan Gölü'nün, Gölbaşı için önemine dikkati çekerek sözlerine başlayan Başkan Odabaşı, "Sukesen Deresi'nin Mogan Gölü'yle birleştiği noktada yıllarca birikmiş atıkları temizlemek için çalışma başlattık. Belediyemizin araçlarıyla gerek su yüzeyindeki atıkların temizlenmesi gerekse burada yıllardır biriken atıkları toplamak için çalışıyoruz. Devlet Su İşleri'nden de ekskavatör yardımı aldık. Özellikle 2010 yılından sonra hiçbir çalışma yapılmadığı için ciddi bir atık birikmesi olmuş" diye konuştu.

Odabaşı, çalışmalar sırasında Mogan Gölü'nün doğal dokusunu korumak için tüm önlemlerin aldığının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Kirlilik su baskınlarına da neden olabilecek seviyeye gelmiş"

"Çalışmalara başlamadan bölgede yaşayan hayvanların kuluçka dönemlerinin sona ermesini bekledik. Kuluçka dönemleri geçtiği için hiçbir canlıya zarar vermeden doğal güzelliklerini koruyarak burada yıllardır birikmiş bu çamuru, atıkları temizliyoruz. Bu birikinti Sukesen Deresi'nin akışına da engel olmaya başlamış, olası bir yağışta su baskınlarına da neden olabilecek seviyeye gelmiş. Ayrıca göldeki bu kirlilik su içerisindeki sirkülasyonu önlerken, oksijenin azalması nedeniyle de canlı türlerinin azalmasına neden oluyor. İnşallah Mogan Gölü'müzü yıllar önceki güzel görüntüsüne kavuşturacağız."