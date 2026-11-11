Moldova Başbakanı Tofan, Türkiye'nin barış çabalarına minnettarlığını dile getirdi - Son Dakika
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Moldova Başbakanı Tofan, Türkiye'nin barış çabalarına minnettarlığını dile getirdi

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Moldova Başbakanı Tofan, Türkiye\'nin barış çabalarına minnettarlığını dile getirdi
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Moldova Başbakanı Tofan, Türkiye\'nin barış çabalarına minnettarlığını dile getirdi
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Moldova Başbakanı Vasile Tofan, Antalya'daki COP31'de Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasına katkı sağladığını belirterek minnettarlıklarını dile getirdi. Tofan, 1 milyar doları aşan ikili ticaret hacmini üç yılda iki katına çıkarma hedefini de açıkladı.

Moldova Başbakanı Vasile Tofan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışa ulaşılmasını teşvik ettiği ve bu yöndeki çabalara katkı sağladığı için Türkiye'ye minnettar olduklarını belirtti.

Başbakan Tofan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahibiz. Hatta Türkiye, en büyük ticaret ortaklarımızdan biri." diyen Tofan, ikili ticaret hacminin 1 milyar doları aştığını ve gelecekteki üç yıl içinde bunu iki katına çıkarma hedefleri olduğunu belirtti.

Bu hedefi, "iddialı aynı zamanda gerçekçi" olarak nitelendiren Tofan, ayrıca, Türk şirketlerinin Moldova'ya daha fazla yatırım yapmasından büyük memnuniyet duyduklarını aktardı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki arabuluculuk rolü

Tofan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ülkelerini de etkilediğine işaret ederek "Biz, Ukraynalı mültecilere kapılarını sonuna kadar açmış bir ülkeyiz. Bu süreçte Ukrayna'nın her zaman dostu olduk ve dostu olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"(Savaşta) Türkiye'nin kalıcı barışa ulaşılması yönündeki çabalarını güçlü biçimde destekliyoruz." diyen Tofan, barışı en çok Ukraynalıların istediğini dile getirdi.

Tofan, Moldova'nın Ukrayna'ya desteğini yineleyerek "Barışa ulaşılmasını teşvik ettiği ve bu yöndeki çabalara katkı sağladığı için Türkiye'ye bir kez daha minnettarız." diye konuştu.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

"Öncelikle bu zirveyi çok üst düzeyde organize ettiği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz." diyen Tofan, Moldova'nın iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan hisseden ülkelerin başında geldiğini belirtti.

Tofan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ülkesindeki nehirlerin de etkilendiğine işaret ederek yaz aylarında ana nehirlerinde su seviyesinin düşmesinin başkent Kişinev'in su tedarikini riske attığını söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerini şimdiden hissettiklerini aktaran Tofan, bu konuda gerekli adımları attıklarını ve diğer ülkelerin de sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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