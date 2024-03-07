Moldova ve Fransa arasında savunma anlaşması, Fransa Kişinev'de askeri temsilcilik açacak - Son Dakika
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Moldova ve Fransa arasında savunma anlaşması, Fransa Kişinev'de askeri temsilcilik açacak

Fransa, Moldova ile askeri işbirliğini öngören bir savunma anlaşması imzaladı ve Kişinev'de askeri temsilcilik açacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Moldova'nın Avrupa geleceği hayaline destek verdiğini belirtti. Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise Rusya'nın Moldova'yı kontrol etme arzusuna dikkat çekti. Ayrıca Fransa ve Moldova arasında ekonomik işbirliği anlaşması da imzalandı.

07.03.2024 22:44
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- Moldova ve Fransa arasında savunma anlaşması

Fransa, Kişinev'de askeri temsilcilik açacak

PARİS - Moldova ve Fransa arasında askeri işbirliğini öngören savunma anlaşması imzaladı. Fransa Savunma Bakanlığı, Moldova'nın başkenti Kişinev'de askeri temsilcilik açacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında askeri işbirliğini öngören savunma anlaşması imzaladı.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Fransa Savunma Bakanlığı'nın Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir askeri temsilcilik de açacağını duyurarak, Fransız misyonunun başlıca görevinin Moldova askerlerinin eğitimini koordine etmek olacağını söyledi.

Fransa'nın Moldova'yı destekleyeceğini söyleyen Macron, Moldova'nın demokratik realitesi ve Ukrayna'ya benzer şekilde bir Avrupa geleceği hayaline sahip olmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için bir meydan okuma teşkil ettiğini ifade etti. Macron, "Fransa ve AB, Moldova'nın Avrupa dahilindeki kaderine erişmesi için yanınızda yer alıyor" dedi.

Macron, Moldova'nın karşı karşıya kalacağı hibrit saldırıları püskürtmek için işbirliğini artırma sözü vererek, "Fransa, Moldova Cumhuriyeti'nin uluslararası tanınan sınırları içerisinde bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha ifade etmektedir" dedi.

"Cephe hattı, hem bize hem de size doğru yaklaşmaya devam edecek"

Sandu ise Rusya'nın Ukrayna'da durdurulamaması halinde ilerlemeye devam edeceğini belirterek, "Cephe hattı, hem bize hem de size doğru yaklaşmaya devam edecek. Bu nedenle Avrupa'nın ortak bir cephe oluşturması gerekiyor" dedi.

Sandu, " Moskova, Kişinev'i enerji, şantaj, finanse ettiği protesto gösterileri, dezenformasyon kampanyaları, siber saldırılar, seçimlere müdahale, kirli para akışı ve hatta bir darbe ile kontrol etmeyi arzuluyor" ifadelerini kullandı.

Fransa ve Moldova arasında ekonomik işbirliğini anlaşması da imzalandı

Fransa ve Moldova arasındaki askeri işbirliği anlaşması, Moldova'nın ulusal istihbarat kurumu SIS'in Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Avrupa Birliği referandumuna hazırlanan ülkenin Rusya'nın hibrit saldırılarının hedefi olabileceği yönündeki uyarılarından sonra geldi. Sandu'nun Paris ziyaretinde ayrıca Rusya'nın Moldova ekonomisini hedef alabileceği endişeleri çerçevesinde iki ülke arasında 2024-2029 yılları arasında ekonomik işbirliğini öngören bir anlaşma daha imzalandı.

"Moskova, Moldova vatandaşlarını korkutmak istiyor"

2020 yılında Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'u mağlup ederek göreve gelen Batı yanlısı siyasetçi Sandu, Paris'e hareketinden önce yaptığı açıklamada Rusya'nın amacının Moldova'yı istikrarsızlaştırmak olduğunu ileri sürmüştü. Sandu, "Moskova, Moldova vatandaşlarını korkutmak istiyor. Çünkü bu sene, AB'ye üyelik konusunda bir referandum gerçekleştireceğiz" demişti.

Moldova'nın güvenlik endişelerinin başında geçtiğimiz hafta Rusya'dan "koruma" talebinde bulunan ayrılıkçı Transdinyester bölgesi geliyor. Moldova içerisinde tek taraflı bağımsızlığını ilan eden bir bölge olan Transdinyester'in yeni bir çatışma sahasına dönüşmesinden endişe ediliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Moldova ve Fransa arasında savunma anlaşması, Fransa Kişinev'de askeri temsilcilik açacak - Son Dakika

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