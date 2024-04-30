Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, Ankara Müzik Festivali\'nde Beethoven ve Çaykovski eserlerini yorumladı

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Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası, 38'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin kapanış konserinde Beethoven ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserlerini yorumladı.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Sabancı Vakfı'nın onur üyesi olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avrupa Festivalleri Birliği ile bazı sanatsever kişi ve kuruluşların işbirliğinde gerçekleştirilen 38'nci Uluslararası Ankara Müzik Festivali, Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası konseriyle sona erdi.

Konser öncesi açıklama yapan Sevda-Cenap And (SCA) Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, konserin vakfın eski başkanı merhum Mehmet Başman anısına düzenlendiğini belirterek, 39. Ankara Müzik Festivali'nde buluşma dileğinde bulundu.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen, şef Philippe Chizhevski'nin yönettiği konserde, Rusya'nın genç sanatçılarından piyanist Andrei Korobeinikov solist olarak konuk oldu.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, Korobeinikov, Beethoven'ın 1. Piyano Konçertosu ile Çaykovski'nin 5. Senfonisini icra etti.

2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, Sevda Cenap And Müzik Vakfı Başkanı Ali Başman'ın da katıldığı konser, başkentli müzikseverlerden büyük beğeni aldı.