Moskova\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı düzenlenen bir etkinlikle kutladı.

Rus- Türk İş İnsanları Birliği (RTİB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılı münasebetiyle bir salonda kutlama programı düzenledi. Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in katılımıyla gerçekleşen kutlamaya, Moskova'da yaşayan Türk vatandaşları çocuklarıyla birlikte geldi.

RTİB adına Türk iş dünyasına katkılarından dolayı bazı Türk işadamlarına ödüllerin verildiği programda, Türk mutfağından ikramlar yapıldı ve Türkçe şarkıların seslendirildiği konser verildi.

Büyükelçi Bilgiç, Cumhuriyet'in 101 yıl önce büyük bir mücadeleyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulduğunu hatırlatarak "Türkiye'nin nüfusu o günlerde yaklaşık 13,5 milyon civarında idi. Okur yazarlık yüzde 12 civarında idi. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Perakende ticaretin sadece yüzde 20'si Türklerin elindeydi. Dış ticaretin sadece yüzde 5'i Türklerin elindeydi. Bugüne geldiğimizde Türkiye aslında satın alma paritesine bakıldığında dünyanın 11. büyük ekonomisi. Geçen yıl 255 milyar dolarlık ihracat yaptık. Eğitimde önemli yol katettik." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin her bakımdan ülkeyi çok kısa süre içinde ileriye taşıdığını anlatan Bilgiç, "Bu, bizim için yetmez. Ülkemizi çok daha iyi yerlere getirmek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

RTİB adına Genel Başkan Vekili Nurullah Bakır ve İcra Kurulu Başkanı Recep Haki de yaptıkları konuşmada, misafirlerin bayramını kutladı.