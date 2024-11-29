Moskova'da Filistin İçin Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
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Moskova'da Filistin İçin Dayanışma Etkinliği

Moskova\'da Filistin İçin Dayanışma Etkinliği

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Moskova'da etkinlik düzenlendi, barış vurgusu yapıldı.

29.11.2024 21:46
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Filistin'in Moskova Büyükelçiliği'nde Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, Filistin'in Moskova Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal ve Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in yanı sıra Arap ve İslam ülkeleri büyükelçilik temsilcileri ile çok sayıda Filistin ve Rus vatandaşı katıldı.

Etkinliğe Filistin bayraklarıyla gelenler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bıraktı, Filistin'in özgürlüğü için sloganlar attı.

Filistin'in Moskova Büyükelçisi Nofal, burada yaptığı konuşmada, Filistin halkının Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da acılar çektiğini belirterek, "Topraklarımızda dimdik duracağız, hakikate ve Filistin'e sadık kalacağız." dedi.

Geçen hafta Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığına dikkati çeken Nofal, Filistin halkına yönelik desteklerinden dolayı Arap ve Müslüman ülkeler ile Rusya'ya minnettar olduklarını dile getirdi.

"Filistin sorunu çözülmeden Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanamaz"

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin de Gazze'de yaşananları endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Filistin sorunu adaletli şekilde çözülmeden Orta Doğu'da barış ve istikrar sağlanamaz. Gazze'de oluşan feci duruma çözüm bulunması, Gazze sakinlerinin acılarına son verilmesi ve tüm işgal edilen topraklarda uygun yaşam koşullarının sağlanması gerekiyor." dedi.

Gazze'de ateşkesin sağlanması ve Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözümün bulunması için girişimlerde bulunduklarını dile getiren Pankin, Filistin güçleri arasında birliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Pankin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a gönderdiği mektubu okudu.

Filistin meselesine kapsamlı çözüm bulunmasından yanayız

Putin, mektubunda Filistin'deki duruma değinerek, Rusya'nın, Filistin meselesine uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözüm bulunmasından yana olduğunu belirtti.

Başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırları içinde Filistin Devletinin kurulması gerektiğini vurgulayan Putin, "Bu yöndeki girişimlere, Filistinlilerin zorluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Rusya ile Filistin arasındaki ilişkilerin dostluk temeline dayandığını kaydeden Putin, Filistin halkının topraklarında barış ve refaha kavuşmasını diledi.

Kaynak: AA

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