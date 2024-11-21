Moskova'da Yalan Haberler Forumu Düzenlendi - Son Dakika
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Moskova'da Yalan Haberler Forumu Düzenlendi

Moskova\'da Yalan Haberler Forumu Düzenlendi

65 ülkeden uzmanların katıldığı forumda yalan haberlerle mücadele ve sosyal medyanın rolü tartışıldı.

21.11.2024 00:46
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Rusya'nın başkenti Moskova'da, "Yalan Haberler Hakkında Diyalog 2.0 Uluslararası Forumu" düzenlendi.

Rus haber ajansı TASS ve Diyalog Bölgeleri Merkezinin Moskova'daki Rus Realizm Sanat Enstitüsü'nde düzenlediği foruma, 65 ülkeden 1000'i aşkın uzman katıldı.

Foruma, Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Sergey Nalobin, eski Avusturya, Avrupa ve Uluslararası İlişkiler Bakanı ve Rusya'daki Önemli Konulara İlişkin Jeopolitik Gözlemevi Merkezi (G.O.R.K.I.) Başkanı Karin Kneissl, TASS Genel Müdürü Andrey Kondraşov ile Anadolu Ajansı (AA) Teyit Haberleri Müdürü Ömer Faruk Görçin de iştirak etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, forumun açılışına görüntülü mesaj gönderdi.

Zaharova, mesajında, ABD'nin Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta ve Google aracılığıyla son 10 yılda kavramları değiştirdiğini belirterek, "Bunlar, kamu bilincini manipüle etme aracı haline geldi." ifadesini kullandı.

Wikipedia'da da sahte bilgilerin yer aldığını söyleyen Zaharova, "Wikipedia'da siyaset ve tarihle ilgili yazılarda aşırı derecede taraflılık ve ön yargı görmek mümkün." dedi.

Sözcü Zaharova, tüm bunların insanoğlunun güvenliği ve refahını tehlikeye attığını, bu nedenle de yalan haberlerle mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

G.O.R.K.I. Başkanı Kneissl, yalan haberlerin uluslararası ilişkileri de etkilediğini belirterek, "Son zamanlarda dünyada yalan bilgilere dayanılarak oluşturulan birkaç çatışma yaşandı. 2002-2003'te Irak'taki savaş da büyük bir yalan üzerine inşa edildi. Bu nedenle haberleri okurken dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

TASS Genel Müdürü Kondraşov da bazı ülkelerin Rus medyasını engellemeye çalıştığını dile getirerek, "Bu ülkeler, kendi egemenliğiyle ilgili sorunlar yaşıyor." ifadesini kullandı.

"AA, sahte bilgilerle mücadele ediyor, okuyucuları karşısında sorumluluk üstleniyor"

Forum kapsamında yalan haberlere karşı alınan önlemlerle ilgili panel düzenlendi.

AA Teyit Haberleri Müdürü Görçin, buradaki konuşmasında, modern dünyada sosyal medya araçlarının insanlar için ana bilgi kaynağı haline geldiğine işaret ederek, "Dünya nüfusu 8 milyara ulaştı. Sosyal ağ kullanıcı sayısı 5 milyara yaklaştı. Televizyon ve yazılı basını bilgi aracı olarak kullanan kişi sayısı ise gittikçe azalıyor. Dolayısıyla insanlar artık sosyal medya araçlarını kullanarak bilgi sahibi oluyor." dedi.

Bu nedenle sosyal medyada yer alan haberler, fotoğraflar ve görüntülerin denetlenmesi gerektiğini vurgulayan Görçin, AA'nın, sahte bilgilerle mücadele ettiğini ve bu konuda okuyucular karşısında sorumluluk üstlendiğini, özellikle İsrail'in Filistin konusundaki haberlerini denetlediğini ve sahte olanları ortaya çıkarmaya çabaladıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Dairesi Müdür Yardımcısı Nalobin de sahte haber ve bilgilerle mücadele ettiklerini dile getirerek, "Ekiplerimiz, haberlerin kaynaklarını denetleyerek analiz yapıyor ve haberin doğru olup olmadığını tespit ediyor, sahte haberin antitezini oluşturuyor." diye konuştu.

Yalan haberlerin birçoğunun Batılı ülkeler tarafından yapıldığını kaydeden Nalobin, "Bu yalan haberleri de Batı basını yayıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moskova'da Yalan Haberler Forumu Düzenlendi - Son Dakika

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