Moskova'ya İHA Saldırısı: 17 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moskova'ya İHA Saldırısı: 17 Yaralı

Moskova\'ya İHA Saldırısı: 17 Yaralı
19.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna'nın Moskova'ya düzenlediği İHA saldırısında 17 kişi yaralandı, hava trafiği aksadı.

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu toplam 17 kişi yaralandı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov yaptığı açıklamada, perşembe günkü saldırının Ramenskoye, Solnechnogorsk, Lyubertsy, Dzerzhinsky ve Kotelniki olmak üzere beş bölgeyi hedef aldığını söyledi. Vorobyov, tüm yaralıların tedavi altına alındığını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise bir İHA enkazının kentin Kapotnya bölgesindeki bir alışveriş merkezine düşerek küçük çaplı hasara yol açtığını, saldırı nedeniyle Moskova rafinerisinde çıkan yangının can kaybı yaşanmadan büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

Saldırılar nedeniyle Moskova hava trafiğinde de ciddi aksamalar yaşandı. Rusya Tur Operatörleri Birliği'nin açıklamasına göre yaklaşık 120 uçuş iptal edildi, 160'tan fazla uçuşta ise gecikme yaşandı. Şeremetyevo, Vnukovo ve Domodedovo havalimanları ise gece ve sabahın erken saatlerinde dört ila altı saat süreyle uçuşlara kapatıldı.

Söz konusu saldırıdan bir gün önce Ukrayna'ya ait bir İHA'nın, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Belaruslu gençleri taşıyan bir otobüsü hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 7 kişi yaralanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunu destekleyen yakıt ve enerji tesislerine yüksek hassasiyetli kara ve hava füzeleri ile uzun menzilli insansız hava araçlarının eşgüdümlü kullanıldığı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, saldırıda Kiev bölgesindeki Boryspil-2 yakınlarında bulunan yakıt ve yağ depolama tesisi ile Poltava bölgesindeki Zaturyno petrol rafinerisinin hedef alındığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Politika, Moskova, Olaylar, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'ya İHA Saldırısı: 17 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorum’da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız, anne babasını rehin aldı
Mersin’de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı Mersin'de çöp kamyonunun hidrolik bölümüne sıkışan işçi kurtarıldı
Roblox Türkiye’de yeniden erişime açıldı Roblox Türkiye'de yeniden erişime açıldı
Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi Motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi
Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi Jandarmadan 8 ilde operasyon: 34 sığınak imha edildi
Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın genç yıldızlarını istiyor Samsunspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın genç yıldızlarını istiyor
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan... 8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi
İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi İBB davasında 5 kişi için tahliye talebi

14:04
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
13:26
İBB yönetici Erhan Karaal’I kaçıranlar tanıdık çıktı Bomba detaylar
İBB yönetici Erhan Karaal'I kaçıranlar tanıdık çıktı! Bomba detaylar
13:19
Acun Ilıcalı’nın takımı lige dev maçla başlıyor İlk rakip Manchester United
Acun Ilıcalı'nın takımı lige dev maçla başlıyor! İlk rakip Manchester United
13:02
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı
13:01
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek Bakan Çiftçi’den valiliklere genelge
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge
12:23
Özgür Özel’den sürpriz hamle Mitingler rafa kalktı
Özgür Özel'den sürpriz hamle! Mitingler rafa kalktı
12:22
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar
12:08
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi Sonuçlar hayli şaşırtıcı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı
12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı
11:59
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Adalar Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detay! Rüşvet karşılığı ruhsat vermişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 14:13:09. #7.12#
SON DAKİKA: Moskova'ya İHA Saldırısı: 17 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.