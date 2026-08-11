Mossad Eski Başkanı'ndan Fordo Açıklamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mossad Eski Başkanı'ndan Fordo Açıklamaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yossi Cohen, İran'ın Fordo Tesisi'nde defalarca keşif yaptıklarını ve ABD saldırısını savundu.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'nin çevresinde "defalarca keşif yaptıklarını" öne sürdü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, eski Mossad Başkanı Cohen, Celile Konferansı'nda İran'ın nükleer programı ve tesislerine ilişkin konuştu.

Cohen, "Tesisi tam olarak anlamak için Fordo'nun etrafında defalarca keşif yaptık." iddiasında bulundu.

ABD'nin Fordo Nükleer Tesisi'ne düzenlediği hava saldırısına ilişkin Cohen, "Amerikalıların orayı bombalaması, tüm hayallerimin gerçekleşmesiydi." ifadesini kullandı.

Cohen ayrıca İran'ın elindeki yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumla nükleer bomba sahibi olmaktan "hala çok uzak" olduğunu savundu.

İsrail'in geçen yıl 12 gün boyunca İran'a karşı düzenlediği saldırılara katılan ABD, 22 Haziran'da Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisini vurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Mossad, İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad Eski Başkanı'ndan Fordo Açıklamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Duygu Sarışın Ünlü oyuncu Duygu Sarışın
İşte TBMM’de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa İşte TBMM'de kabul edilen 12 maddelik çerçeve yasa
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Yeni dönemi hep birlikte inşa edeceğiz
TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi TBMM, 1 Ekim’de yeniden açılmak üzere 52 günlük tatile girdi
Bahçeli’den ’Terörsüz Türkiye’ yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' yasası sonrası ilk yorum: Hayırlı uğurlu olsun

19:40
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel’e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
YENİ Partili vekillerden Özgür Özel'e destek bildirisi: Sımsıkı ve kol kola arkasındayız
19:32
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
Süper Lig yıldızı ve eşi ölümden döndü: 6 aylık bebekleri de yanlarındaydı
19:26
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Haberler.com’a büyük ödül
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Haberler.com’a büyük ödül
18:01
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan’ı ziyaret etti
Muhalefette yeni ittifak trafiği: Fatih Erbakan, Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti
17:49
Hürmüz Boğazı’nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli gerilim: ABD ordusu saldırıya geçti, füzeler ateşlendi
17:20
Bakan Tekin’den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Bakan Tekin'den 81 ilin eğitim müdürüne talimat: İki programa öncelik verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 23:06:36. #7.13#
SON DAKİKA: Mossad Eski Başkanı'ndan Fordo Açıklamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.