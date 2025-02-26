Mossad: Hizbullah'a Darbe Öncesi Çağrı Cihazları Patlatıldı

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İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının patlatılan çağrı cihazlarının, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten haftalar önce, söz konusu ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Barnea, Herzilya kentindeki Reichman Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının taşıdığı çağrı cihazlarının patlatıldığı olay hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Bu çağrı cihazlarının patlatılması olayının Lübnan'a yönelik saldırıların "dönüm noktası" olduğunu ifade eden Barnea, Hizbullah'ın bu saldırıyla "ruhunu paramparça eden bir darbe aldığını" savundu.

Söz konusu cihazlarda mayınlardan daha az patlayıcı madde bulunduğunu aktaran Barnea, "500 çağrı cihazı içeren ilk sevkiyat, 7 Ekim katliamından birkaç hafta önce Lübnan'a ulaşmıştı." dedi.

Bernea, "Eğer çağrı cihazlarını patlatma operasyonları savaşın başında gerçekleştirilseydi, ulaştığımız büyük başarıya ulaşamazdık." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül'de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatılmıştı.

37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlatmıştı.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.