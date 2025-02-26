Mossad: Hizbullah'a Darbe Öncesi Çağrı Cihazları Patlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mossad: Hizbullah'a Darbe Öncesi Çağrı Cihazları Patlatıldı

Mossad Direktörü Barnea, Hizbullah'ın cihazlarının patlatılmasının saldırılara giden yolu açtığını belirtti.

26.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Lübnan'da Hizbullah mensuplarının patlatılan çağrı cihazlarının, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten haftalar önce, söz konusu ülkeye ulaştırıldığını açıkladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Barnea, Herzilya kentindeki Reichman Üniversitesinde yaptığı konuşmada, Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının taşıdığı çağrı cihazlarının patlatıldığı olay hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Bu çağrı cihazlarının patlatılması olayının Lübnan'a yönelik saldırıların "dönüm noktası" olduğunu ifade eden Barnea, Hizbullah'ın bu saldırıyla "ruhunu paramparça eden bir darbe aldığını" savundu.

Söz konusu cihazlarda mayınlardan daha az patlayıcı madde bulunduğunu aktaran Barnea, "500 çağrı cihazı içeren ilk sevkiyat, 7 Ekim katliamından birkaç hafta önce Lübnan'a ulaşmıştı." dedi.

Bernea, "Eğer çağrı cihazlarını patlatma operasyonları savaşın başında gerçekleştirilseydi, ulaştığımız büyük başarıya ulaşamazdık." şeklinde değerlendirmede bulundu.

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları patlatılmıştı. Bu saldırılardan bir gün sonra 18 Eylül'de de yine Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizler patlatılmıştı.

37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından İsrail, Lübnan'da Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alan suikastları başlatmıştı.

İsrail yönetimi, yaklaşık 2 ay sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Mossad, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mossad: Hizbullah'a Darbe Öncesi Çağrı Cihazları Patlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 01:29:52. #1.13#
SON DAKİKA: Mossad: Hizbullah'a Darbe Öncesi Çağrı Cihazları Patlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.