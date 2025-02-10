Motokurye, Çocuklara Top Hediye Etti, Voleybol Takımı Maça Davet Etti - Son Dakika
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Motokurye, Çocuklara Top Hediye Etti, Voleybol Takımı Maça Davet Etti

Motokurye, Çocuklara Top Hediye Etti, Voleybol Takımı Maça Davet Etti

Avcılar'da hayali topla voleybol oynayan çocuklara motokurye Muhammed Özgen'in hediye ettiği top sonrası Aras Kargo Kadın Voleybol takımı, çocukları Bahçelievler Belediyespor maçına davet etti. Maçta çocuklar, sporcularla tanışma fırsatı buldu.

10.02.2025 14:23  Güncelleme: 16:10
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AVCILAR'da sokakta hayali topla voleybol oynayan çocuklara motokurye Muhammed Özgen bakkaldan aldığı topu hediye etti. Kask kamerasına yansıyan o anların sosyal medyada yayılmasının ardından Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol takımı, çocukları ve ailelerini Bahçelievler Belediye spor maçına davet etti. Maçın ardından sahaya giren çocuklar ve aileleri, sporcularla tanışma fırsatı bularak hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Olay, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 17.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi Hacıbey Sokak'ta meydana geldi. Sipariş teslim etmek için sokağa giden motokurye Muhammed Özgen, top olmadığı halde varmış gibi yaparak voleybol oynayan çocukları fark etti. Siparişi teslim ettikten sonra sokaktaki bakkaldan çocuklara top alan Özgen, 'varmış gibi değil, gerçekten oynayın' diyerek çocuklara top hediye etti. Özgen'in kask kamerasına yansıyan ve sosyal medyada yayınlanan video kısa sürede beğeni toplarken Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol takımı temsilcilerinin de dikkatini çekti.

MAÇA DAVET EDİLDİLER

Görüntülerin ardından çocukların ailesine ulaşan Aras Kargo Voleybol takımı, aileleriyle birlikte çocukları ve motokuryeyi dün saat 17.00'da Hasan Doğan Spor Kompleksinde oynanan Aras Kargo-Bahçelievler Belediyespor voleybol maçına davet etti. Aras Kargo'nun galibiyetiyle sonuçlanan maçı izleyen çocuklar ve aileleri maçın ardından sporcularla fotoğraf çektirirken spor kulübü çocuklara hediyeler verdi.

'ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ'

Çocuklara top hediye eden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan motokurye Muhammed Özgen, "Çektiğimiz güzel videoda çocukları mutlu ettiğimiz için Sultanlar Ligi'nde oynayan Aras Kargo takımı sağ olsunlar bizi maçlarına davet ettiler. Bahçelievler Belediyespor ile yapacakları maça çocuklar ve aileleri ile geldik. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: DHA

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