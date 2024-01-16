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Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası - Son Dakika
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Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
16.01.2024 - 12:25,  Güncelleme: 12:36
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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada karar çıktı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Sheikh Mohamud'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı 27 bin TL para cezasına çevirdi.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e (38) çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

EŞİ ŞİKAYETİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33.Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak'ta saat 11.45'de başlanacağı öğrenilmişti.

Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi
Motokuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 6 yıla kadar hapsi sitendi
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: 6 yıl ?? ulan biz yapzak 20 yıldan kapı açılırdı Yanıtla 68 3
  • süleyman hakan gökşen: rahmetlinin eşi ve çocuğuna ev ve iş yardımı yapıldıysa ne ala... Yanıtla 29 2
  • Beşiktaş 1903: Yaw he he Yanıtla 9 1
  • armagan alparslan: Benim düşünceme göre eşi şikayetini geri çektiğine göre alacağını almış, Hiç bir ebeveyn ve çocukların canlarının bedeli ne yazık ki manevi olarak doldurulamaz. Anlaşılan paranın aşamayacağı kanun ve vicdan yok. Umarım öyle bir para almışsınızdır ki ölene kadar muhtaç etmez , en azından ölen arkadaşın gözü arkada kalmaz... Yanıtla 0 0

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