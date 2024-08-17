Motorlu Taşıt Sürücüleri İçin Yeni Sınav Sistemi Yürürlüğe Girecek

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İZMİR Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 9 Temmuz 2024 tarihli yeni yönetmelikle birlikte motorlu taşıt sürücüleri için uygulanan sınav sisteminin değişeceğini belirterek yeni uygulamayla trafik kazası sayılarında düşüş beklediklerini vurguladı. Abacı, "Bu süreçte bilinçli, sorumlu sürücü sayısı da artacaktır. Ders sayısı arttıkça trafikte yer alma sayısı artacak. Uzun vadede trafik kazalarında iyi bir azalma olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yeni Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandığını ifade eden İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Tolga Abacı, 9 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sınav sisteminde radikal değişiklikler yapılacağına dikkat çekti. Bu değişikliklerden en önemlisinin sınavdaki güzergah sayısının artırılması olduğunu ifade eden Abacı, "Bugüne kadar tek güzergahta sınav yapıyorduk. Artık sınav güzergahımız iki adet oldu. Kursiyer iki güzergahta da eğitim alacak. Bu iki güzergahta aldığı eğitim sonucunda sınav sabahı kura çekilecek. Kura sonucu hangi güzergahta sınava gireceği belli olacak. Kursiyerler bugünkü şartlarda 14 ders, 50'şer dakikadan eğitim alıyordu. İki güzergah olunca eğitim sayısı otomatik olarak yukarı çıkacak. 25-26 ders olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Ders sayılarının artmasıyla birlikte kurs süresinin ve fiyatlarının da artmasını beklediklerini söyleyen Abacı, "Ehliyet fiyatlarında iki kat artış olacağını öngörüyoruz. Ders süresi artınca kurs ücretlerinde artış söz konusu olacak. İzmir'de dernek fiyat listemizde ortalama kurs ücreti 18 bin lira. Bunun 26-27 hatta 30 bin lirayı bulabileceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

'2023'TE 1 MİLYON 314 BİN 136 TRAFİK KAZASI YAŞANDI'

Yönetmelikteki değişiklikle birlikte kaza sayılarının da azalmasını beklediklerini kaydeden Abacı, yıl içindeki kaza sayısının korkutucu rakamlara ulaşmasıyla birlikte ölüm sayısını da arttığını dile getirerek, "İstatistiklere bakıldığında, 2022 yılında 5 bin 229 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır ölüm sayısında azalma vardı. Fakat 2023 yılında, trafik kazası nedeniyle 6 bin 548 kişi yaşamını yitirdi. Geçen yıl trafik kaza sayımız 1 milyon 314 bin 136 olarak kayıtlara geçti. 350 bin 855 vatandaşımız da trafik kazalarında yaralandı. Bu sayıyı azaltabilmek için sınav sisteminde radikal bir değişiklik oldu. Uzun vadede trafik kazalarında iyi bir azalma olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte bilinçli, sorumlu sürücü sayısı da artacaktır. Ders sayısı arttıkça trafikte yer alma sayısı artacak. Sürücü adayı yanında uzman bir eğitmenle trafiğe çıkacağı ve ders sayısı artacağı için daha çok trafik ile karşılaşmış olacak. Bu da bilinçli sürücü sayısını artıracak" dedi.

'180 DERECE 3 NOKTALI DÖNÜŞ GELİYOR'

Trafik kazalarının azaltılması için İzmir Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği olarak sosyal medyada çalışmalar yaptıklarını anlatan Tolga Abacı, kazaların en önemli nedenlerinden birinin dikkat eksikliği olduğunu belirterek, "Kavşaklara yaklaşırken hız azaltmıyoruz. Cep telefonu bağımlılığı sürücülerde de var. Bu dikkat dağıttığı için trafik kazalarına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde sınav süresinin 40 dakikaya çıkarıldığını vurgulayan Abacı, kursiyerlerin 40 dakika boyunca kusursuz ve hatasız bir performans göstermeleri gerektiğini söyledi. Birçok ülkede uygulanan 180 derece 3 noktalı dönüşün yeni yönetmelikle birlikte 2025 yılı ocak ayı itibariyle devreye gireceğini kaydeden Tolga Abacı, "9 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde bir alanda kursiyerimizden 180 derece dönüş yapmasını isteyeceğiz. Bu sayede kursiyerlerin becerileri arttıkça trafik kazası sayısının da azalmasını bekliyoruz" diye konuştu.