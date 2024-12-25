Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Motosiklet Hırsızına 7 Yıl Hapis Cezası

Adana'da motosiklet çalan sanık, polisin tespit ettiği delillerle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

25.12.2024 10:48
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir siteden motosiklet çaldığı iddia edilen sanık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İ.G. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 27 Aralık 2023'te S.A'nın ikamet ettiği site bahçesinden çalınan motosikletin, polisin çalışmasıyla Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunduğunu belirtti.

Savcı, motosiklet üzerinde polis ekiplerince yapılan incelemede İ.G'nin parmak izinin tespit edildiğini anlattı.

Motosikletin İ.G'nin aldığına dair tam kanaate ulaşıldığını ifade eden savcı, sanığın "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık ise hırsızlık yapmadığını ve suçsuz olduğunu savunarak, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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