BALIKESİR'DEN DÖNÜYORMUŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde bariyerlere çarpıp, yaklaşık 30 metre sürüklenip yaşamını yitiren motosikletin sürücüsü motokurye Ali Sercan Orman'ın (19) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi. Orman'ın cenazesi, ikindi vakti Buca'daki Sultan Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından Seferihisar'daki Kavakdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan Ali Sercan Orman'ın, Balıkesir'den memleketi İzmir'e dönerken kaza yaptığı öğrenildi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, DHA)
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Genç Motokurye Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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