Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gökhan Ünlü, Bursa'da Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gökhan Ünlü, Bursa'da Defnedildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gökhan Ünlü, Bursa\'da Defnedildi

Balıkesir'de yaşayan ve Karadağ'a iş görüşmesine gitmek üzere İstanbul'a doğru yola çıkan Gökhan Ünlü, motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Ünlü, memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL'da, motosiklet kazasında ölen Gökhan Ünlü (46), memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde toprağa verildi. Ünlü'nün iş görüşmesi için bugün uçakla Karadağ'a gitmeyi planladığı öğrenildi.

Balıkesir'de özel şirkette yönetici olan Gökhan Ünlü, Karadağ'a iş görüşmesine gitmek üzere, dün 10 GU 178 plakalı motosikletiyle İstanbul'a doğru yola çıktı. Ünlü'nün kullandığı motosiklet, öğle saatlerinde İstanbul'da Kurtköy Şekerpınarı Kavşağı'nda, TIR'ın çarpmasıyla savruldu. Kaskı da bulunan Ünlü, ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Ünlü, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Çevresinde motosiklet tutkusuyla tanınan Gökhan Ünlü, bugün memleketi Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Çördük köyünde, ikindide kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mustafakemalpaşa, Gökhan Ünlü, İstanbul, Karadağ, Bursa, Motosiklet, Ölüm, Soruşturma, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gökhan Ünlü, Bursa'da Defnedildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 18:11:51. #1.12#
SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Gökhan Ünlü, Bursa'da Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement