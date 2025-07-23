Motosiklet Kazasında Yaralanan Antrenörün Hayatı Tehlikede - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Yaralanan Antrenörün Hayatı Tehlikede

Motosiklet Kazasında Yaralanan Antrenörün Hayatı Tehlikede
23.07.2025 12:00
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Kartal'da otomobilin motosiklete çarpması sonucu yüzme antrenörü Hamdi Taşoluk ağır yaralandı.

Kartal D-100 Karayolu'nda A.T. kullandığı otomobille, yüzme antrenörü Hamdi Taşoluk'un (25) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Taşoluk, ağır yaralandı. Kazanın ardından gözaltına alınan A.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 08.30 sıralarında Küçükyalı D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu A.T. kullandığı otomobille, yüzme ve fitness antrenörü Hamdi Taşoluk'un kullandığı 41 AUR 436 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Taşoluk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan Taşoluk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taşoluk'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü A.T. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. A.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'OĞLUM CAN ÇEKİŞİRKEN KAZA YAPAN KADININ SERBEST KALMASINA ÜZÜLDÜM'

Hamdi Taşoluk'un annesi Hatice Taşoluk, "Sabah saatlerinde kaza geçirdi oğlum. Oğlum can çekişirken kazayı yapan kadının serbest bırakılmasına çok üzüldüm. ve ben eşimden haberi aldığımda ağlayarak buraya geldiğimde, o kadının serbest bırakılmasına çok üzüldüm. Şu anda oğlumun hayati tehlikesi devam ediyor. Gereken ne varsa yapılmasını istiyorum. Oğlumu gördüm, yara bere içinde her yeri" dedi.

'HAYATİ TEHLİKE DEVAM EDİNCE BİZ OLAYDAN UZAKLAŞTIK'

Taşoluk'un yakını Murat Elsek, "Arkadaşları haber verdi. Hemen apar topar kalktık geldik hastaneye. Bütün arkadaşları burada, bir motosikletli grup, sevenleri çokmuş. Olayı anlattılar, yabancı uyruklu bir kadın sürücü. D-100'de yolda giderken Hamdi, bu kadın herhalde şaşırmış sağ tarafa doğru bu kazayı yapıyor, vuruyor. Bir 22 metre kadar sürüklemiş çocuğu. Ama tabii biz burada canımızla uğraşıyoruz. 'Hayati tehlikesi devam ediyor' dediler. Annesini, babasını çağırdık. Yeğenimin canıyla uğraşıyoruz. Hala daha ayılmadı, kendisini bekliyoruz. 'Hayati tehlikesi devam ediyor' diyor doktorlar. İnsan bir arar sorar, arayan yok soran yok" diye konuştu.

'GELECEĞİN SPORCULARINI YETİŞTİRİYOR'

Arkadaşı Ertuğrul Yılmaz, "Sabah saatlerinde bir telefon geldi, Hamdi'nin kaza yaptığına dair. Apar topar evden çıktık hastaneye geldik. Sabah 08.30 sıralarında Hamdi'ye bir araba çarpıyor. Bir hanımefendi aniden sağa dönüş yapıyor, sağa dönüş sırasında da Hamdi'ye çarpıyor. Hamdi'nin motoru bariyere çarpıyor. Hamdi 22 metre kadar sürükleniyor. Ondan sonra apar topar hastaneye geliyor. Hanımefendiyi polisler karakola götürüyor. Biz de hastaneye geldik. İlk müdahaleler yapıldı. İlk müdahaleler sonunda hayati tehlikenin devam ettiğine dair bir bilgi aldık. Ardından iki saat ya da üç saat sonra karakoldan haber geldi. Hanımefendi salınmış. Yani arkadaşımızın hayati tehlikesi devam ederken, bu ne kadar doğru bir karar bilmiyoruz. Hanımefendi yabancı, yurt dışına kaçma ihtimali var. Bu adam canıyla uğraşıyor. Yani biraz duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum. Yani bu işin sonunda ne olacak ne bitecek, bu adam kurtulacak mı bilmiyoruz. Bu adam sporcu, antrenör, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Ama işte yargı, hukuk artık ne dersek buna içerideki hanımefendiyi salıyor. Buradaki argüman ne? Onu da bilmiyoruz. Karakola gidiyoruz, cevap alamıyoruz. Savcının kararı deniyor. Bilmiyoruz biz şu an canımızla uğraşıyoruz. İnşallah güzel bir yere bağlanır. Umudumuz o yönde" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Yaralanan Antrenörün Hayatı Tehlikede - Son Dakika

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