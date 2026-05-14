Motosiklet Kiralama Kavgasında Cinayet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosiklet Kiralama Kavgasında Cinayet

14.05.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada Onur Şeker ölü bulundu, iki şüpheliye ceza talep edildi.

MALTEPE'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, Onur Şeker'in (32) başından vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Hüseyin Yavuz Yıldız hakkında 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, Kerem Göz hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay, 5 Nisan saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y.Y., Onur Şeker'e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Şeker'in, Hüseyin Y.Y. ile yanında bulunan Kerem G.'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan Hüseyin Y.Y.'nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açarak Onur Şeker'i başından vurduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y.Y. ile Kerem G. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Onur Şeker ile şüpheli Hüseyin Yavuz Yıldız arasında motosiklet kiralama nedeniyle alacak-verecek meselesi bulunduğu, olay günü Şeker'in şüphelinin iş yerine geldiği belirtildi. İddianameye göre, iş yerinde bulunan diğer şüpheli Kerem Göz ile Onur Şeker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeker'in elindeki bıçakla Kerem Göz'e saldırdığı, araya giren Hüseyin Yavuz Yıldız'ın da bu sırada yaralandığı kaydedildi. Olayın devamında Yıldız'ın iş yerinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak ateş ettiği, Onur Şeker'in vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Adli Tıp raporunda, Şeker'in ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ile boş kovanların bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında daha öncesine dayanan mesajlaşmaların da dosyada yer aldığı ve olayın alacak meselesinden kaynaklandığının değerlendirildiği aktarıldı. Şüpheli Hüseyin Yavuz Yıldız ifadesinde, maktulün kendilerine bıçakla saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Diğer şüpheli Kerem Göz ise saldırıya uğradığını ve olaya müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

ÖLDÜRENE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

Savcılık, dosya kapsamı, tanık beyanları, olay yeri inceleme ve bilirkişi raporlarını dikkate alarak şüpheli Kerem Göz'ün, Yıldız'ı 'kasten öldürmeye azmettirdiğini' değerlendirdi. İddianamede, meşru müdafaa şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu belirtilirken, Şeker'in saldırısının şüpheliler lehine 'haksız tahrik' oluşturduğu kaydedildi. Hüseyin Yavuz Yıldız hakkında 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Kerem Göz hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kiralama Kavgasında Cinayet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:13:59. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet Kiralama Kavgasında Cinayet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.