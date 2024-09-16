Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi - Son Dakika
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Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 22 yaşındaki bir motokurye, kucağında bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

16.09.2024 22:18
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli kurye gözaltına alındı.

KUCAĞINDA BEBEĞİYLE YÜRÜRKEN TACİZE UĞRADI

Tepekule Mahallesi 2083/1 sokak üzerinde motosikletli kuryenin yolda bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz ettiği ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını taciz edenin 22 yaşındaki T.C. olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Osman Koca:
    kendi annesine yapılsa nasıl tepki verirdi acaba 373 7 Yanıtla
    Ersin Kalender:
    hoşuna giderdi 83 4
  • Çuvaldız:
    Ne zevk aldın acaba 1 sn lik dokunmaktan? bu hangi boyut densizlik? 312 7 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    İnsanlık nereye gidiyor bıktık bu sapıklardan 251 6 Yanıtla
  • T. Süleyman Dip:
    Taciz, cinsel dokulmazlığa dokunmak.. zinadandır cezası bellidir..  İnsanlar! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl bir mübarek şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir ve her türlü tecavüzden korunmuştur (dokunulmazdır).  Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki: “Cilbablarını (geniş örtülerini) üzerlerine salsınlar. Bu, onların tanınıp da eziyet görmemeleri için daha uygundur. (Buna rağmen) Allah, Gafur ve Rahimdir (bağışlayan ve acıyandır.) 193 34 Yanıtla
  • Abdullah Şimşek:
    Yazık lar olsun 184 4 Yanıtla
  • Heri Bildiğini sanan şey:
    O motorun arkasındaki sepet varya 152 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Böyleleri sokaklarda serbestçe dolaşıyorlar maalesef 151 3 Yanıtla
  • Muhendis:
    arkadaşlarımızın ellerine saglik olsun , rabbim dert tasa vermesin o gençlere.az olmuş ama ellerinden geleni yapmışlar kardeşler.asagi çekip Rabbim yarattı dememeleri gerekiyordu ama olsun olsun buna da şükür 98 5 Yanıtla
  • Rıdvan Coşgun:
    Yazıklar olsun ! Sende bebekken, annen seni de kucağına almıştır ve ... 76 3 Yanıtla
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