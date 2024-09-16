İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolda yürüyen bir kadını elle taciz eden motosikletli kurye gözaltına alındı.
Tepekule Mahallesi 2083/1 sokak üzerinde motosikletli kuryenin yolda bebeğiyle yürüyen bir kadını elle taciz ettiği ihbarı üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadını taciz edenin 22 yaşındaki T.C. olduğunu belirledi. Ekiplerce gözaltına alının şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Küçücük bebeğe bile aldırmadan genç kadını taciz etti! Motokuryeyi görüntüler ele verdi - Son Dakika
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