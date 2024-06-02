Motosikletli Yunus Timleri Okulları Karıştıran Öğrencileri Sınava Yetiştirdi - Son Dakika
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Motosikletli Yunus Timleri Okulları Karıştıran Öğrencileri Sınava Yetiştirdi

Motosikletli Yunus Timleri Okulları Karıştıran Öğrencileri Sınava Yetiştirdi

Diyarbakır'da LGS sınavı öncesi, isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, sınav yerini karıştıran 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi. Öğrenciler motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü.

02.06.2024 12:08
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DİYARBAKIR'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi, birbirlerine 2 kilometre mesafedede olan ve önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan 2 okulun önünde görevlendirilen motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Diyarbakır'da 122 okulda öğrenciler LGS sınavına girdi. LGS sınavı için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki motosikletli Yunus timleri, okul önlerinde görev aldı. Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve birçok öğrencinin bu nedenle geç kaldığı, Yenişehir ilçesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafede Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi. Okulların önüne gelip sınav yerini karıştırdıkları belirlenen toplam 11 aday, motosiklete bindirilerek, sınava girecekleri okula götürüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Yenişehir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde sınava giren Dicle Kaya, "Annemle birlikte buraya geldik. İyi hazırlandım. İyi sonuç bekliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum" dedi.

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Diyarbakır, LGS, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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