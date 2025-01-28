Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu anları cep telefonuyla kaydeden 3 kişiye toplam 73 bin 497 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda, motosikletinin ön tarafını havaya kaldırarak kullanan ve bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen biri ehliyetsiz 3 motosikletliyi yakaladı.
Üç motosikletliye "saygısızca araç kullanma", "kırmızı ışık ihlali", "motosiklette teknik değişiklik yapma", "plakasız kullanma", "ehliyetsiz kullanma" ve "gürültü çıkararak kullanma" ihlallerinden toplam 73 bin 497 lira ceza kesildi.
Son Dakika › Güncel › Motosikletlilere Ceza Yağdı - Son Dakika
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