Mozambik, doğal gaz gelirlerini değerlendirmek için varlık fonu kuracak

Mozambik hükümeti, artan doğal gaz gelirlerinin değerlendirilmesi için varlık fonu kurma kararı aldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mozambik meclisi, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatından elde ettiği gelirlerin uzun süreli ekonomik kalkınma hedeflerinde kullanılması için varlık fonu kurulmasını onayladı.

Geçen yıl ilk doğal gaz ihracatını yapmaya başlayan Mozambik, gelecek yıl ikinci bir alanda üretime başlayacak.

15 yıl boyunca fondaki paraların yüzde 60'ı hükümete verilecek, yüzde 40'ı da fonda tutulacak.

Mozambik, doğal gaz açısından Nijerya ve Cezayir'in ardından Afrika'nın en zengin üçüncü ülkesi konumunda bulunuyor.

Ülkede çıkan doğal gazın imtiyaz sahipleri arasında Fransız Total, Güney Afrika şirketi Sasol, Amerikan Anadarko ve İtalyan Eni firmaları yer alıyor.

Mozambik'in gelecek yıllarda elde edeceği doğal gaz gelirinin 90 milyar doları bulması bekleniyor.