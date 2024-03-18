MSB, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi\'ni kutladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gençler ve köyler için 'Köyümde Hayat Var' Projesi'ni açıkladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları 'Köyümde Hayat Var' Projesi ile gençlerin tarıma yönelmesini ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, 12 kırsal mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.