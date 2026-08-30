MSB: 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun
Milli Savunma Bakanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un 104. yılında Atatürk'ü, kahramanları, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günümüz kutlu olsun. Büyük Taarruz'un 104'üncü yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › MSB: 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?