MSB, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı marşını paylaştı - Son Dakika
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MSB, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı marşını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şarkıcı Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marşı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait tarihi görüntüler ve Mehmetçiğin tatbikatlarından görüntüler yer aldı. MSB, şehitler ve gaziler için minnet ve saygıyla anıldığını belirtti.

19.07.2024 10:18
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şarkıcı Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marşı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Yaz dağlara, yaz bulutlara, yaz bu sevdayı, bu can feda sana, bil ki kutsal emanetsin bu topraklara, şafakta parlayan hürriyet" dizeleriyle başlayan marş için hazırlanan videoda, Kıbrıs Barış Harekatı'na ait tarihi görüntülerin yanı sıra Mehmetçiğin çeşitli tatbikatlarından görüntüler de yer aldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Kıbrıs'a barışı ve güvenliği getirdiği 'Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılı kutlu olsun. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Rum terör örgütü tarafından vahşice katledilen soydaşlarımızın acısını daima içimizde yaşıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MSB, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı marşını paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı marşını paylaştı - Son Dakika
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