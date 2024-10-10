MSB: İnsan kaçakçılığından tutuklanan tuğgeneralin rütbesi geri alındı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışması nedeniyle emekliye sevk edilip tutuklanan Tuğgeneral Bilal Çokay'a, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek, rütbesinin geri alındığını açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlere ilişkin 'Ateş Serbest- 2024' tatbikatının yapıldığı Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya Kışlası'nda basın toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan'da bulunan vatandaşları tahliye etmek ve insani yardım malzemelerini Lübnan halkına ulaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla görevlendirilen TCG Sancaktar ile TCG Bayraktar gemilerinin 9 Ekim'de Beyrut/Lübnan'a ulaştığını söyledi. Aktürk, "300 ton insani yardım malzemesini dost ve kardeş Lübnan'a teslim eden ve vatandaşlarımızı alan gemilerimizin bugün (10 Ekim) Mersin'e ulaşması beklenmektedir. Tahliye kapsamında, gemilerimizin güvenliği için TCG Gaziantep, TCG Salihreis firkateynleri ile TCG Bartın ve TCG Bandırma karakol gemilerimiz de görev almaktadır" dedi.

'SON BİR HAFTADA 42 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin, "Son bir haftada 42, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1113'ü Irak'ın, 1036'sı Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 149 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Yıldırım operasyon bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında; çok sayıda silah ve mühimmat ile muhtelif yaşam, sıhhiye malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'SON BİR HAFTADA 340 ŞAHIS YAKALANDI'

Hudut güvenliğine ilişkin bilgiler aktaran Aktürk, "Son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 340 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 679 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1167 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 80 bin 802'ye ulaşmıştır. Ayrıca, son bir hafta içerisinde Hatay ve Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 103 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi" dedi.

Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda, modernizasyon faaliyetleri tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Alman basınında çıkan ve bazı mühimmatların satışına onay verildiğine dair haberlerle ilgili sorulara, "Biz müttefiklerin birbirlerine kısıtlama veya yaptırım uygulamasının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna aykırı olduğunu her zaman ifade ediyoruz. Beklentimiz müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alarak, örtülü-örtüsüz tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Söz konusu haber hakkında bakanlığımıza ulaşan herhangi resmi bildirim yoktur" ifadelerini kullandı.

'EUROFIGHTER İÇİN OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ'

Bakanlık kaynakları, Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin soru üzerine, "Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmektedir. Bilindiği üzere bu uçaklardan ilk etapta 20 olmak üzere toplam 40 adet alma talebimiz var. Bu konuda da olumlu gelişmeler bekliyoruz" dedi.

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırıları sonrası Türkiye'ye yönelik yeni bir göç dalgası olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "İsrail'in saldırılarından sonra Lübnan'daki insani durumun kötüleşmesi ile birlikte, bir kısım Lübnan vatandaşının göç ettiği bilinmektedir. Şu ana kadar sınırımıza gelen büyük bir grup yok. Bizim Suriye'de icra ettiğimiz operasyonların iki amacı var; birincisi terörü kaynağında yok etme, ikincisi ülkemize yönelebilecek göç dalgasını yerinde engelleme. Bu kapsamda biz bunları ülke sınırımıza gelmeden, kontrolümüz altındaki bölgelerde engellemeye yönelik tedbirlerimizi aldık" yanıtını verdi.

'TAHLİYE TALEBE GÖRE PLANLANMAKTADIR'

Bakanlık kaynakları, bugün gerçekleştirilen tahliyenin dışında Lübnan'a ilişkin yeni bir tahliye planı olup olmadığı sorusuna, "Planlamaya esas olan konu talep. Bugün ilk tahliye operasyonumuzu gerçekleştirerek vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Tahliye planları gelen talebe göre planlanmaktadır. İhtiyaç duyulursa yeni tahliye için planlamalarımız diğer bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli şekilde devam etmektedir. Gemilerimiz ve uçaklarımız olabilecek yeni tahliyeler için hazırdır" dedi.

Bakanlık kaynakları, hudutta adı insan kaçakçılığı olayına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay ile ilgili soru üzerine, "Bilindiği üzere adı daha önce Suriye sınırında insan kaçakçılığı olayına karışan ve bakanlığımız tarafından emekliliğe sevk edilen, daha sonra tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklamıştık. Yüksek Disiplin Kurulu tarafından, Bilal Çokay'a Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilerek rütbesi geri alınmıştır" dedi.