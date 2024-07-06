MSB: Irak\'ın kuzeyinde 2 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında, Dergele ve Miska köyleri arasındaki bölgede 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin, Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurduğu ve operasyon bölgesindeki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde yer alan Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizatın ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "kaçacak yeri kalmayan" PKK'lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe verdiği, hatta Dergele köyünü tamamen yaktığı anımsatıldı.

KÖYLERİ BOMBALARLA TUZAKLAMIŞLAR

MSB'den yapılan açıklamada, "Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti." ifadelerine yer verildi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskun mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor. Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi. Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK'lı terörist de silahlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizata ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, 2 termal dürbünü, 10 şarjörü ve 109 mühimmatıyla 2 M-16 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 şarjörü, 89 adet mühimmatıyla 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 Çek VZ 58 tüfeği ile 1 hafif makineli tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 10 el bombası, farklı türlerde çok sayıda mühimmat, tabanca şarjörü, EYP yapımında kullanılan ekipmanlarla çok sayıda muhtelif malzemeye de el konuldu.