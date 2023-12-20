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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflere hava harekatı düzenledi. İcra edilen harekatlarda 14 hedef imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak\'ın kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu.
20.12.2023 - 21:16,  Güncelleme: 21:18
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), " Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerine bugün yapılan hava harekatlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 20 Aralık 2023 saat 19.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 14 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Kaynak: DHA
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