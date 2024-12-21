Kıbrıs\'ta \'Kanlı Noel\' Katliamı Anıldı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 1963 yılında Rum teröristlerin 'Kanlı Noel ' saldırılarında hayatını kaybeden Kıbrıs Türklerini andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Kanlı Noel' olarak bilinen vahşice olaylarda çocuk, yaşlı, kadın demeden Kıbrıs Türkünü barbarca katleden Rum teröristleri lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" denildi.

'364 KARDEŞİMİZ ŞEHİT EDİLDİ'

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde de 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türküne yönelik hafızalardan silinmeyecek barbarca ve vahşice bir katliam gerçekleştirildiği belirtilerek, "Türklerin Ada'daki varlığını ortadan kaldırmak için 'Akritas' adında bir plan ortaya koyan Rum terör örgütü EOKA, Türklerin yaşadığı mahalle ve köyleri hedef aldı. 'Kanlı Noel' olarak bilinen o kara günde çocuk, yaşlı, kadın demeden 364 kardeşimiz şehit edildi. İnsanlığa karşı suç olan bu saldırılarda 103 Türk köyü de boşaltıldı. 'Kanlı Noel' aynı zamanda Kıbrıs'taki çatışmaların da başlangıcı oldu. Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğu da Rum terör örgütü EOKA tarafından banyo küvetinde hunharca katledildi. Kıbrıs Türkü, tüm dünyanın hafızasına kazınan bunun gibi nice acıyla karşı karşıya kaldı. 1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı ile kardeşlerini yalnız bırakmayan Türkiye, Ada'daki katliamlara da son verdi. Çocuk, yaşlı, kadın demeden yüzlerce kardeşimizi barbarca katledenleri lanetliyor, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.