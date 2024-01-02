MSB, Kıbrıs gazisinin evinde bakım ve onarım çalışması yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Abdulselam Buluş'un (70) evinde bakım ve onarım çalışması yaptı.

MSB bünyesindeki Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünden gelen ekip, Şırnak Valiliği koordinesinde, Kıbrıs gazisi Buluş'un evinde elektrik ve su tesisatı, iç ve dış cephe boyası işlerini tamamladı, hasarlı yerleri onardı, eskiyen mobilyaları yenisiyle değiştirdi.

Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Buluş ailesini yenilenen evinde ziyaret etti.

Kaymakam Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığının daha önce de bölgede çalışmalar gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Buluş ailesine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Şırnak Valisi Cevdet Atay'ın selamını ilettiklerini belirtti.

Kıbrıs gazisi Buluş'un, evi çok beğendiklerini belirtmesi üzerine Kaymakam Koç, ailenin yeni evlerinde güle güle oturmaları temennisinde bulundu.

Buluş, "Devlet evimizi yeniledi, Allah razı olsun. Hiçbir zaman unutmayacağız, çocuklarım da unutmasın. Çok teşekkür ederiz." dedi.

Eşi Hayiç Buluş da yenilenen evlerine yerleştiklerini belirterek, çok mutlu olduklarını söyledi.