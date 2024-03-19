Milli Savunma Bakanlığı (MSB), SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun görüntülerini paylaştı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SOLOTÜRK ekibi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törende gösteri uçuşu yaptı.
Uçuşa ait kokpit görüntülerin paylaşıldığı MSB'nin sosyal medya hesabında, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu Yıl Dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törenlerde, Hava Kuvvetlerimizin SOLOTÜRK ekibi de gösteri uçuşu yaptı." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › MSB, SOLOTÜRK'ün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi gösteri uçuşunu paylaştı - Son Dakika
21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla Down sendromlu çocuk ve gençler, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette Down sendromu farkındalığının önemi vurgulandı ve 21 Mart'ta yapılacak panel hakkında bilgi verildi. Ayrıca, farkındalık için farklı renkteki çoraplarla fotoğraf çekimi yapıldı.
Rize Belediyesince hayata geçilecek "Kültür Çarşısı Projesi"nin temeli atıldı.
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Bogor kentinde bir tür geleneksel sarı erişte olan "mie glosor" yapan bir işçi, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Sandika Fadilah/Xinhua)
Tüm Emeklilerin Sendikası, Kızılay'da basın açıklaması yaparak emeklilerin yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirtti. Emeklilerin beslenme, alışveriş yapma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi temel ihtiyaçlarının karşılanamadığı vurgulandı. Sendika üyeleri, taleplerinin dikkate alınmaması halinde mitingler düzenleyeceklerini açıkladı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP'ye katılan İYİ Parti üyelerine rozetlerini takarak siyasi ayrımları kırdıklarını ve bu birlikteliğin tüm Türkiye'ye örnek olacağını belirtti.
Erciyes Üniversitesi'nde AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un katılımları ile "Toplumda Sosyolojik Gelişmeler" konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda, toplumun sosyal değişimi, bu değişimin yönü ile aileye, çocuğa, kadına ve erkeğe olan etkileri, bu değişimin zararlarının önüne geçilmesi konularında, ERÜ'de yürütülen çalışmalar hakkında akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunuldu.
Kayseri ilinde düzenlenen kulüplü küçük erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Melikgazi İzzet Öksüzkaya Orta Okulu Gençlik ve Spor Kulübü-A takımı il birinciliğini elde etti.
Mega kentin trafiğin yoğun olduğu noktalarda bir anda ortaya çıkarak sürücüleri şaşırtan 'İstanbul'un Yıldızları' grubu, Beşiktaş'ta basın açıklaması yaptı. Grup, İstanbul'un karşı karşıya olduğu sorunlara çözümler getirecek bir dönüm noktası olan 31 Mart seçimlerinde Murat Kurum'a destek verdiklerini belirtti. Ayrıca, İstanbul'un deprem gerçeğiyle yüzleştiğini ve Murat Kurum'u depreme hazırlıkta bir şans olarak gördüklerini ifade ettiler.