MSB: Son bir haftada 30, toplamda 1181 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Son bir haftada 30, toplamda 1181 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplamda 1181 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk ayrıca, asılsız iddiaların ortaya atıldığını ve hudut güvenliğine yönelik yapılan operasyonlarda 5 bin 215 kişinin yakalandığını belirtti.

13.06.2024 12:40
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıkta son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli olarak kararlı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Son bir haftada 30, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 531'i Irak'ın, 650'si Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1181 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

'ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILMAKTADIR'

Hudut güvenliğine yönelik ilgili bazı iddiaların ortaya atıldığını aktaran Aktürk, "Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır. Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve TSK'ya iftira atmaktadır. Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz" diye konuştu.

'1344 KİŞİ ENGELLENDİ'

Aktürk, 210'u son bir haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 bin 215 kişinin hudutlarda yakalandığını söyleyerek, "Son bir haftada engellenen 1344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59 bin 636 olmuştur. İcra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirilmiştir" dedi.

'TARAFLARI KARARA UYMAYA DAVET EDİYORUZ'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze için ateşkesin sağlanması kararını değerlendiren Aktürk, "2735 sayılı kararı, önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Gazze'de katliamın sona ermesi bakımından tarafları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bugüne kadar alınan kararları ve uluslararası hukuku hiçe sayan İsrail'in, söz konusu kararı derhal uygulaması şarttır. Ülkemiz, 7 Ekim'den bu yana göstermiş olduğu adaletli ve insani tutumunu ve savaşın kalıcı olarak sona ermesi için katkı vermeyi sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından, Bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'den yeni F-16 savaş uçaklarının tedariki ve mevcuttaki uçakların modernizasyonu sürecine ilişkin, sözleşmelerin imzalandığı ve detaylar üzerine heyetlerin karşılıklı görüşmelerinin sürdüğü belirtildi. Detaylar üzerinde verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntıların, bilahare kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

'SÖZDE SEÇİM İPTAL EDİLMELİ'

PKK terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan uzantısı PYD/ YPG'nin gerçekleştirmek için girişimlerde bulunduğu sözde yerel seçimlerin, BMGK'nin 2254 sayılı kararına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı olduğuna dikkat çekilerek, 2 kez ertelenen sözde seçimin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kaynak: DHA

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