MSB, Tuğgeneral Yılmaz'ın fotoğrafının yanlış kullanılmasına ilişkin hukuki süreç başlattı - Son Dakika
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MSB, Tuğgeneral Yılmaz'ın fotoğrafının yanlış kullanılmasına ilişkin hukuki süreç başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada yanlış bir şekilde kullanıldığını belirterek, bu durumla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Fotoğrafın, Şanlıurfa'da insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Halkın ve kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bu tür paylaşımların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

05.07.2024 12:05
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirterek, buna ilişkin her türlü hukuki sürecin işletileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Yılmaz'ın fotoğrafına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"MSB Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz'ın aşağıdaki fotoğrafının sosyal medyada özellikle FETÖ'cü hesaplar ve bazı basın-yayın organları tarafından, Şanlıurfa'da adı insan kaçakçılığına karışan ve tutuklanan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

Fotoğrafı kullanan sosyal medya hesapları ve basın yayın organları hakkında suç duyurusu dahil her türlü hukuki süreç işletilmektedir, işletilecektir. Halkımızın, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik ve itibar suikastı içeren bu tür paylaşımlar, yayınlar konusunda dikkatli olması önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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