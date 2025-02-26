MSNBC, Joy Reid'i İşten Çıkardı - Son Dakika
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MSNBC, Joy Reid'i İşten Çıkardı

Joy Reid, Trump ve Gazze eleştirileri nedeniyle MSNBC'den kovuldu. Reid, hak savunuculuğundan pişman değil.

26.02.2025 00:16
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NEW ABD'de liberal yayınlarıyla bilinen ulusal televizyon kanalı MSNBC, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve İsrail'in Gazze saldırılarını eleştiren siyahi sunucu Joy Reid'i işten çıkardı.

MSNBC, Reid'in kovulduğunu çalışanlarına yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı olmasının yanı sıra Trump'ı katı biçimde eleştiren siyahi sunucu Reid, dün MSNBC'de sunduğu son programın ardından katıldığı bir Zoom bağlantısında gözyaşları içinde işini kaybetmenin yarattığı öfke ve hayal kırıklığını anlatmıştı.

Reid, MSNBC'de sunduğu programın değerli olduğunu belirterek, ülkedeki siyahilerin haklarını savunması ve Gazze'deki savaşa karşı çıkmasıyla ilgili, "Bunları savunduğum için pişman değilim, çünkü bunlar Tanrı'nın emri." demişti.

ABD Başkanı Trump ise TruthSocial adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reid'i "Televizyon dünyasının en yeteneksiz insanlarından biri ve zihinsel açıdan iğrenç ırkçı" şeklinde nitelendirerek, "Neredeyse hiç olmayan reytinglerine bakılırsa, orada çalışan diğer herkesle birlikte uzun zaman önce kovulmuş olması gerekirdi." dedi.

ABD medyasındaki yorumlarda, Reid'in işten çıkarılması, MSNBC'nin ekran yüzlerinde yeni bir ayarlama yaparak ABD Başkanının destekçilerine hitap etme çabası olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA

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