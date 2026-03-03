Muaythai Federasyonu Başkanı'na Bıçaklı Saldırı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muaythai Federasyonu Başkanı'na Bıçaklı Saldırı Davası

Muaythai Federasyonu Başkanı\'na Bıçaklı Saldırı Davası
03.03.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer'de bıçaklı saldırıya uğrayan Araz Musayev'in davasında 3 sanığa 17.5 yıl ceza verildi.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde eski Azerbaycan Muaythai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davada 3 sanık, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 28 Mayıs'ta Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'ndeki Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılan Araz Musayev, müsabakaların yapıldığı salonun kapısında beklerken yumruklu saldırıya uğradı, ardından karnından ve boğazından bıçaklandı. Musayev, ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLER BELİRLENDİ

Musayev'in ifadesi ve kamera kayıtları doğrultusunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Olayın azmettiricisi olduğu öne sürülen Azerbaycan vatandaşı Azer Hasanov, Kemer'de yakalandı. Şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynullah Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İznauprvich Gaitaev, Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un saldırıdan sonra kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, yolda kıyafet değiştirdikleri, ardından Göynük Mahallesi'ndeki bir duraktan taksiye binerek Antalya Havalimanı'na gittikleri tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE RUSYA'DA YAKALANDI

A.R. ve K.K. Antalya Havalimanı'nda yakalanırken, Rusya'ya gittiği belirlenen Eynulla Babazade hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Babazade, Rusya'daki havalimanında yakalandı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekibi ile Interpol polisleri tarafından Türkiye'ye getirildi. Antalya Havalimanı'nda ilk etapta uçuş bileti bulamayan Fuad Babayev ve Rashad Salimov'un tanınmamak için saç-sakal tıraşı olup kıyafet değiştirdikleri, ardından yeniden havalimanına geldikleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Firari durumdaki Muhammed İznauprvich Gaitaev de ekiplerin çalışması sonucu yakalandı. Soruşturma kapsamında Vugar Asadov da gözaltına alındı. Şüphelilerden A.R. ve K.K., jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Azer Hasanov, Eynulla Babazade, Elshan Abdulrahimov, Fuad Babayev, Rashad Salimov ve Vugar Asadov 'Örgütlü olarak tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Vugar Asadov, Azer Hasanov ve Elshan Abdulrahimov, devam eden aşamalarda adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov, 'Azmettirme' suçlamasıyla; Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Müşteki Araz Musayev şikayetinin devam ettiğini belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi.

'CEZAM NEYSE ÇEKMEYE RAZIYIM'

Son savunmasını yapan Fuad Babayev, "Ben bir suç işledim. Cezam neyse çekmeye razıyım. Adaletinize sığındım" dedi.

Yaşananların bir iftira olduğunu savunan Vugar Asadov, "Ben bu işte suçsuzum. Bilgim yok. Bana, cezalandırmak amacıyla iftira atılmıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

'Azmettirme' suçlamasıyla yargılanan Azer Hasanov ise "İlk duruşmada da söyledim. Benim bu olayla ilgili hiçbir suçum yok. Bu eylemi azmettireceğim bir durum olmadı. Ailem perişandır. İftiradan dolayı şu anda karşınızdayım. Müşteki, benim suçsuz olduğuma yüzde yüz emin ama maalesef buradayım" dedi.

Rashad Salimov, Fuad Babayev ve Eynulla Babazade 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 17'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılırken, Azer Hasanov, Elshan Abdulrahimov ve Vugar Asadov ise beraat etti.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Kemer, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muaythai Federasyonu Başkanı'na Bıçaklı Saldırı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın isyanına kulak verildi Yüzde 20 artış yapılacak Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak
Beşiktaş’tan Altay Bombası Beşiktaş'tan Altay Bombası
Bakan Uraloğlu’ndan uçuş iptalleri açıklaması Tarihler uzatıldı Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması! Tarihler uzatıldı
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail’in bu savaşı kazanması çok zor Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler
Nihat Kahveci’den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler Nihat Kahveci'den Fenerbahçeli yıldıza olay sözler
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı

12:13
İsrail-ABD saldırılarında İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi.
İsrail-ABD saldırılarında İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi.
12:11
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad’dan kaçarak oraya sığındı
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:28
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:20
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
10:50
Japonya’da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı
10:40
Bahçeli: Hamaney’in öldürülmesi alçaklıktır
Bahçeli: Hamaney'in öldürülmesi alçaklıktır
10:38
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok
10:29
İsrail, Lübnan’a kara saldırısı başlattı
İsrail, Lübnan'a kara saldırısı başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 12:29:09. #7.11#
SON DAKİKA: Muaythai Federasyonu Başkanı'na Bıçaklı Saldırı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.