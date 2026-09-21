Mudanya Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ iklim eylem planı protokolü imzaladı - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ iklim eylem planı protokolü imzaladı

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Mudanya Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ iklim eylem planı protokolü imzaladı
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Mudanya Belediyesi, İstanbul Enerji AŞ ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı için protokol imzaladı. Protokolle ilçede sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve iklim değişikliğine uyum için ortak yol haritası hedefleniyor.

(BURSA) - Mudanya Belediyesi ile İstanbul Enerji AŞ arasında "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı" (SECAP) iş birliği protokolü imzalandı. İş birliğiyle ilçenin sera gazı emisyonlarını azaltmaya, enerji verimliliğini artırmaya ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya yönelik ortak yol haritasının hazırlanması hedefleniyor.

Geçen yıl Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne taraf olan Mudanya Belediyesi, sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım daha attı. Mudanya Belediyesi, İstanbul Enerji AŞ ile Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı iş birliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve İstanbul Enerji AŞ Enerji Yönetimi ve Proje Müdürü Ersin Aydın tarafından imzalanan protokol ile Mudanya'nın iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarına yönelik iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında ilk adım olarak, iklim değişikliğinin Mudanya üzerindeki etkilerini değerlendirmek, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmaları ele almak ve kentin iklim değişikliğine uyum sürecine katkı sunmak amacıyla "Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı" da düzenlendi.

Mudanya Gençlik ve Spor Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreni ve çalıştaya Başkan Dalgıç, İstanbul Enerji AŞ Enerji Yönetimi ve Proje Müdürü Ersin Aydın, belediye meclis üyeleri, kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenlerin yanı sıra muhtarlar ve belediye teknik personeli katıldı.

Mudanya'nın enerji ve iklim konusunda sorumluluk aldığını vurgulayan Dalgıç, sürdürülebilirlikten yalnızca kurumların değil, toplumun tamamının sorumlu olduğunu söyledi. Dalgıç, "Mudanya olarak kültürel varlıklarımıza sahip çıkmaya büyük önem veriyoruz. Ancak Mudanya için artık kurtuluş ve kuruluş kadar koruma da önemli bir başlık. Bugün imza altına aldığımız iş birliği protokolünün örnek olmasını ve daha sürdürülebilir bir gelecek kurmamıza katkı sağlamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DALGIÇ'TAN ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRISI?

Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tüketiminin azaltılmasının önemine dikkati çeken Dalgıç, artan enerji ihtiyacını karşılayacak yeni kaynaklar aranırken bu kaynakların çevre ve yaşam üzerindeki etkilerinin de gözetilmesi gerektiğini söyledi. Dalgıç sözlerine, şöyle devam etti:

"Temiz enerji kaynaklarına yönelmek kadar, enerjiyi daha az tüketmenin yollarını bulmak da önemlidir. İklim değişikliği artık özellikle gençlerin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu, hepimiz için çok önemli bir mesaj. Çünkü gelecek kuşaklara nasıl bir dünya bırakacağımızı bugünkü tercihlerimiz belirliyor. Enerjiyi bu kadar hoyratça kullandığımız sürece bu sorunları konuşmaya devam edeceğiz. O nedenle yalnızca enerjinin temizliğine değil, enerji ihtiyacımızı azaltacak bir yaşam biçimine de odaklanmalıyız."

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, Mudanya'da sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Kentin mevcut enerji kullanımı ve iklim risklerinin ele alındığı toplantıda, hedefler ve uygulanabilir eylem adımları masaya yatırıldı.

Kaynak: ANKA
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