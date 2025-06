Mudanya Belediyesi'nden İlçe Stadı İçin Önemli Adım

(BURSA)- Mudanya Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısında aldığı kararla ilçe stadını yeniden kente kazandıracak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Biz sahanın kullanım durumuna ilişkin plan değişikliğini yaptık. Esasen ilk önerimiz, stadın altının otopark olarak belediyemiz tarafından inşa edilmesi, üstünün yine spor alanı olarak kullanılmasıydı. Bu önerimiz halen geçerli. Bundan sonrası, artık yetkili kurumların inisiyatifinde. Bu alanın sporla, gençlikle ve kent hayatıyla yeniden buluşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mudanya Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısında kentin geleceğine yön verecek önemli kararlara imza attı. İlçe stadının yeniden kente kazandırılması için imar planı değişikliği oy birliğiyle kabul edilirken, 'Uluslararası Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi'ne katılım için Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'a imza yetkisi verildi. Kültürel mirasın korunmasından çevre dostu adımlara, sosyal desteklerden turizm vizyonuna uzanan gündem başlıklarının ele alındığı toplantıda Dalgıç, "Mudanya'nın geleceğini sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, yarının sorumluluklarına göre planlıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Mudanya Stadı'na ilişkin ortak önerge gündeme geldi. Zemin sorunları nedeniyle uzun süredir verimli kullanılmayan ilçe stadının yeniden ele alınması için teknik süreci başlatacak ilk adım, Mudanya Belediyesi tarafından atıldı. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün hazırladığı "İmar Plan Değişikliği Önergesi", oy birliği ile kabul edildi.

"Biz sahanın kullanım durumuna ilişkin plan değişikliğini yaptık"

Süreç ile ilgili bilgi veren Dalgıç, "İlçe stadı kullanım şartları açısından kötü durumda. Biz sahanın kullanım durumuna ilişkin plan değişikliğini yaptık. Esasen ilk önerimiz, stadın altının otopark olarak belediyemiz tarafından inşa edilmesi, üstünün yine spor alanı olarak kullanılmasıydı. Bu önerimiz halen geçerli. Bundan sonrası, artık yetkili kurumların inisiyatifinde. Biz, Mudanya adına bu sürecin takipçisi olacağız. Bu alanın sporla, gençlikle ve kent hayatıyla yeniden buluşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fon kaynaklarına erişim açısından kritik bir adım"

Toplantıda ayrıca, Mudanya Belediyesi'nin çevreye duyarlı ve sürdürülebilir vizyonu için önemli bir karar alındı. Uluslararası Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (The Global Covenant of Mayors for Climate & Energy - GCoM) ağına katılım için Başkan Dalgıç'a protokol imzalama yetkisi verildi. Dalgıç, "Bu ağ, Mudanya'nın çevreye duyarlı vizyonunun göstergesidir. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleri, iyi uygulama örnekleri ve fon kaynaklarına erişim açısından kritik bir adım. Mudanya'nın bu iradeyi ortaya koyması, geleceğe duyarlılıkla hazırlanmasının bir işaretidir" diye konuştu.

Hayvan pasaportları ücretsiz verilecek

Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde Kültürel Miras Koruma Bürosu kurulması için yönetmelik değişikliği önerisi de Meclis Hukuk Komisyonu'na sevk edildi. Büro, ilçenin kültürel varlıklarını yakından takip edecek ve koruma süreçlerini yürütecek. Meclis toplantısında ayrıca hayvan dostu bir karara imza atıldı. Tarım İl Müdürlüğü'nden ücret karşılığı alınan sahiplendirme pasaportlarının, artık Mudanya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hayvan sahiplerine verilmesi kararlaştırıldı. Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki dezavantajlı vatandaşların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmak amacıyla alınan minibüsün iç donanımının tamamlanması için Mudanya Belediyesi'nin destek vermesi kararı da oy birliğiyle kabul edildi.

"Tirilye'nin adını yeniden duyurduk"

Başkan Dalgıç, Tirilye'de düzenlenen Zeytin Çiçeği Festivali ile ilgili, "Zeytin, Mudanya'nın yaşam kaynağı. Bu yüzden Tirilye'nin zeytinle olan bağını hem ulusal düzeyde duyurmak hem de coğrafi işaret sürecini başlatmak için düzenlenen festival büyük yankı buldu. Tirilye'nin adını yeniden duyurduk" ifadelerini kullandı.

Dalgıç, festivalin özellikle yerel esnafa verdiği destek açısından çok başarılı geçtiğini söyledi.

"Mudanya'yı turizm kenti haline getireceğiz"

Mudanya'nın turizm rotasını yeniden çizmek amacıyla Taş Mektep Akademi'de sektör temsilcileri, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla gerçekleştirilen Turizm Çalıştayı ilk buluşmasının çok verimli geçtiğini de anlatan Dalgıç, "Mudanya'yı 365 gün yaşayan, gezilen, anlatılan bir kent haline getirmek için yola çıktık. Buluşmalarımız devam edecek. Ortak akıl ile Mudanya'yı turizm kenti haline getireceğiz" dedi.