Mudanya Belediyesi Sanat ve Spor Kurslarıyla 550 Bireyi Buluşturdu

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, açtığı kurslarla her yaştan bireyi sanat ve sporla buluşturuyor. 10 farklı branşta, 17 dalda düzenlenen kurslarda yaklaşık 550 kişi, yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkanı buldu.

Mudanya Belediyesi, yeni dönemde açtığı kurslarla Mudanyalıların sosyalleşmesine ve yeteneklerini keşfetmesine olanak sağlıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Taş Mektep Akademi ve MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen step-aerobik, zumba, temel fotoğrafçılık, müzik, drama, resim, el sanatları, yabancı dil, tiyatro ve çok sesli koro branşlarındaki kurslarda yaklaşık 550 kişi eğitim alıyor.

"Kadın kursiyerlerimiz yaptıkları çalışmalarla aile bütçelerine de katkı sağlıyor"

10 farklı branşta, 17 dalda düzenlenen kurslarla kişisel gelişime ve sosyalleşmeye imkan tanıdıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da herkesin bir sanat dalıyla tanışmasını ve kendine bir hobi edinmesini istiyoruz. Çocuklarımıza sanatla, sporla iç içe büyüme imkanı sunarken yetişkinlerimizin de yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz. Özellikle kadın kursiyerlerimiz yaptıkları çalışmalarla aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Dönem sonunda ise el sanatları ve resim branşlarına katılan kursiyerlerimiz, düzenledikleri sergiyle ürünlerini tanıtacaklar. Kendini geliştirmek, yeteneklerini keşfetmek ve sosyalleşmek isteyen herkesi kurslarımıza davet ediyorum" dedi.