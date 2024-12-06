Mudanya\'da Kadın Eşitlik Çalıştayı Düzenlendi

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen, 'Kadın Eşitlik Çalıştayı'nda kadınlar, ataerkil düzene tepki göstererek eşitlik mücadelesinde kararlı olduklarını vurguladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bugün geldiğimiz noktada bu kadar kadınımız sıkıntı çekerken, en temel haklarını yeterince kullanamazken, hala erkeklerin kadınların seçilmesi ile ilgili kararları verdiği noktada olmamız çok acı vericidir. Bu konuda herkesin üzerine büyük görevler düşüyor" dedi.

Mudanya Belediyesi ve Mudanya Kent Konseyi iş birliğiyle, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın verilişinin yıl dönümü dolayısıyla Kadın Eşitlik Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay sonunda bildirge hazırlayan kadınlar, kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olmamasını eleştirerek, seçilen kadınların da siyasi yapının baskısı nedeniyle ataerkil düzene ayak uydurmak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Arslanoğlu ve Mudanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevda Demirci'nin moderatörlüğünde MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen çalıştaya, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Müge Dalgıç ile Belediye Başkan Yardımcıları Nisa Kartaltepe, Baran Güneş, Belediye Meclisinin kadın üyeleri, Cumhuriye Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Başkanı Hayriye Baykara, derneklerin kadın başkan ve temsilcileri ile çok sayıda kadın katıldı.

"Yaşamı yaratanlar kadınlardır"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gelişmiş ülkelerde kadının adının bile olmadığı zamanda Atatürk'ün Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada bu kadar kadınımız sıkıntı çekerken, en temel haklarını yeterince kullanamazken, hala erkeklerin kadınların seçilmesi ile ilgili kararları verdiği noktada olmamız çok acı vericidir. Bu konuda herkesin üzerine büyük görevler düşüyor. Bunu artık değiştirmek zorundayız. Kararları kadınlarla birlikte almalıyız. Yaşamı yaratanlar kadınlardır. Bu yarattıkları yaşamın üzerinde söz hakları olması gerekirken, siyasette ve toplumda kadın sayıları ile ilgili kota koyulmasının son derece yanlış, son derece rencide edici bir durum olduğunu düşünüyorum. Hiçbir kadının böyle bir kotaya ihtiyacı yoktur. Sizler bu konularda ne kadar istekli ve cesur olursanız, ne kadar çok emek koyarsanız, o kadar başarılı olur, ileri gideriz. Belediyede de bir kadın başkan olmalı, çok kısa zamanda belki, en azından bu yolları açmak zorundayız."

Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Belgin Tanyeri ise "Türk kadını bugün erkeklerle eşit haklara sahip olmasına rağmen dışlanıyor, hor görülüyor ve şiddete uğruyor. Kadınların haklarını koruması için Mudanya Belediyesi ve Meclisin kadın üyeleri olarak her zaman destek olacağız" dedi.

Çalıştayın eşitlik atölyesinde istek ve düşüncelerini kağıda döken kadınlar, oy kullanma mücadelelerini de temsili olarak sahnelediler. "Kadınlardan Mesajlar" duvarına geleceğe mesaj bırakan kadınlar, eşitlik çağrısı yaptı.

"Erkekler Kulübü'ne karşı, Kadınlar Kulübümüzü kurmalıyız"

Kadın Eşitlik Çalıştayı'nın sonunda Mudanya Belediye Meclis Üyesi Jale Büyükurgancı'nın okuduğu sonuç bildirgesinde şu ifadeler yer aldı:

"Dilimize ve beyinlerimize kazınan, kadına yüklenen namus kavramını silmeliyiz. 'Kadın erkeğin elinin kiridir' sözünü bir daha duymamak üzere hayatımızdan çıkarmalıyız. Zorlama evliliklerin önüne geçilmelidir. Ataerkil düzenin kadına yüklediği rolleri, kadının annelik rolünden çıkarılarak ebeveynler olarak belleklerimizde değiştirip, bu rolleri erkek ve kadına eşit yüklemeliyiz. Kadınlara alan açmadıkları iş ve siyaset dünyasında Erkekler Kulübü'ne karşı, Kadınlar Kulübümüzü kurmalıyız. Erkek egemen siyaset dünyasına, daha çok kadını siyasete teşvik edip karar alma mekanizmalarında yer almalarını sağlamalıyız. Yıllardır süregelen öğretilmiş çaresizliği yırtıp atalım. Haydi, kadınlar hep beraber kötü giden bu düzeni değiştirilelim, değiştirmeliyiz. Haklarımızla varız! Eşitiz!"