Mudanya'da Kadınlara Ücretsiz Hukuki Destek Protokolü

(BURSA)- Mudanya Belediyesi ve Bursa Barosu, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altındaki kadınlara ücretsiz hukuki destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediyesi, kadınların güçlendirilmesine yönelik önemli bir projeyi hayata geçirdi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun'un imza altına aldığı protokol kapsamında, kadınlara ücretsiz hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları sunulacak.

Başkan Deniz Dalgıç, kadın hakları konusunda Mudanya Belediyesi kadın meclis üyelerinin büyük çaba gösterdiğini vurgulayarak, Cumhuriyet devrimlerinin kadınların toplumdaki yeri açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Mudanya'da kadının eşit şartlarda yaşaması ve mağduriyetler karşında destek alması için çalışma yaptıklarını söyleyen Dalgıç, bu kapsamda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kadın Eşitlik Merkezi'ni hayata geçireceklerini açıkladı.

"İhtiyacı olan her kadına yardımcı olmak istiyoruz"

Dalgıç, şöyle konuştu:

"Kadına yönelik şiddetin sadece hukuki değil, aynı zamanda sosyal bir boyutu da var. Bu nedenle Mudanya'ya destek mekanizmalarını güçlendiren bir merkez kazandırıyoruz. İhtiyacı olan her kadına yardımcı olmak istiyoruz. 6284 Sayılı Kanun önemli bir düzenleme olsa da bazı noktalarda yetersiz kalıyor. Özellikle kadının hiç tanımadığı biri tarafından şiddete uğraması durumunda hukuki boşluklar doğabiliyor. Bizler, İstanbul Sözleşmesi hala yürürlükteymiş gibi hareket ediyor, hatta kadın haklarını daha ileriye taşımak için çaba gösteriyoruz. Bu iş birliği bizim için çok kıymetli, attığımız bu adım geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor."

"Cumhuriyet devrimi okula giden kız çocuklarının yüzündeki gülümsemedir"

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ise "Atatürk'ün kadına verdiği değer, eşit toplum, çağdaş değerler konusundaki devrimleri bizim mücadelemizin ana hatlarını oluşturuyor. Cumhuriyet devrimi okula giden kız çocuklarının yüzündeki gülümsemedir. İş birliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.