Mudanya\'da Rota Myrleia Doğa Yürüyüşü Etkinliği Düzenlendi

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(BURSA)- Mudanya Belediyesi, Kültür Bakanlığı'ndan tescilli Rota Myrleia'nın en zorlu parkurlarından birinde tarih, ve doğaseverleri bir araya getirdi. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Rota Myrleia'da gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleriyle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtıyoruz" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliği büyük ilgi gördü. Bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfetmek isteyen doğaseverlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, Rota Myrleia'nın en zorlu etaplarından biri olarak kabul edilen parkurda yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni kültür rotası ilan edilen Rota Myrleia, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kapsayan toplam 131,6 kilometrelik bir parkurdan oluşuyor. Doğaseverler, parkurun, Çepni Mahallesi'nden başlayarak Kumyaka'ya kadar uzanan 7,8 kilometrelik etabında, profesyonel rehberler eşliğinde güvenli bir yürüyüş deneyimi yaşadı.

Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, halkın hem fiziksel sağlığını desteklemek hem de bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için bu tür doğa etkinliklerini düzenlediklerini belirterek, "Mudanya, tarihi ve doğal zenginlikleriyle her mevsim keşfedilmeyi hak eden bir bölge. Rota Myrleia'da gerçekleştirdiğimiz doğa yürüyüşleriyle hem tarihimize sahip çıkıyor hem de ilçemizin doğal güzelliklerini tanıtıyoruz. Katılan tüm doğaseverlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.