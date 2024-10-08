Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

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Bu ülkede çok acil bir şeyler değişmeli, bunun için yalvarmak zorunda mıyız

(BURSA)- Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu tarafından Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sırasında yaşanan zorlukları anlatan "Mübadil Öyküleri" oyunu sahnelendi.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü etkinliklerinin beşinci gününde, Mudanya Kent Konseyi Tiyatro Topluluğu'nun Mehmet Tamer Uyar yönetiminde sahnelediği "Mübadil Öyküleri" izleyicilerle buluştu.

Mütareke Meydanı'nda sahnelenen oyunu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay'ın yanı sıra meclis üyeleri ve vatandaşlar izledi. Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sırasında yaşanan zorlukları, göç edenlerin umutlarını ve özlemlerini anlatan oyun izleyenlerin beğenisini topladı. Gösterinin sonunda barış ve kardeşlik mesajları verildi.

Oyunun yönetmen ve oyuncularına teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kırgınlıklara, kavgalara son verip barış içinde hep birlikte yaşamak gerektiğini vurguladı. Yaşanan acı ve fedakarlıklara dikkat çeken Başkan Dalgıç, "Uğruna bu kadar dert çekilen bir şeye daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Bu hikayeler bize bunları anlatıyor. Mudanya için gerçekten atalarımız gerçekten büyük sıkıntılar çektiler, bu kadar acılara katlandılar. Bu kadar uğruna dert çekilen şey daha da kıymetli oluyor. Yaşasın Mudanya!" dedi.