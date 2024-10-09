Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kutlandı

Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Mütareke Günleri' söyleşisinde Mudanya'nın kurtuluş süreci ve barış vurgusu yapıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Barış Özdal'ın üstlendiği etkinlikte, tarihsel anekdotlar ve Atatürk'ün barış mesajları paylaşıldı.

09.10.2024 09:43
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(BURSA)- Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümü kutlamalarının altıncı günü "Barış ve Tarih" temasıyla düzenlenen "Mütareke Günleri" söyleşisi ile devam etti. Söyleşinin moderatörlüğünü, Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal yaptı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal'ın moderatörlüğünde Mudanyalılar ile bir araya gelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ve Avukat Metin Sezgin, Mudanya'nın kurtuluş sürecinden Mütareke sürecine kadar olan süreci anlattı. Mudanya'nın kurtuluşu sırasında 127 kişiden oluşan milis gücüne katılan babası Sait Sezgin'in tuttuğu günlükten o yıllara ait anılarını ve izlenimlerini tarihi fotoğraflarla paylaşan Sezgin, 30 Ağustos'tan sonra en büyük çatışmanın Mudanya'da yaşandığını söyledi. Sezgin, "Kuva-yi Milliye ruhu İstikal sevdasına düşmüş bir milletin tüm kuvvetleriyle ortaya çıkardığı bir ruhtur. Kuva-yi Milliye ruhu Mudanya'da 127 sivilin başlattığı harekettir" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün barışa verdiği önemi ve barışa ilişkin mesajlarını paylaşarak konuşmasına başlayan Prof. Dr. Betül Batır ise Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın bir an önce barışa gitmesi için elinden geleni yaptığını anlattı.

Mudanya Mütarekesi'nin Türk Milleti'nin kendi haklarını koruma gücüne sahip olduğunu gösteren ve bu gücünü düşmanlarına da kabul ettiren ilk siyasi belge olduğuna vurgu yapan Batır, "Emperyalistlerin başı ezilmiş ve Türk Milleti Mudanya'da siyasi anlamda gücünü ilan etmiştir. Toplumsal hafızayı yaşatmamız gerekiyor. Bir eğitmen olarak bütün amacımız Kuva-yi Milliye ruhunu yaşatmaktır. Bizim için vatanımız çok önemli. Önce vatan önce toprak diyoruz" diye konuştu.

Etkinlik sonunda konuşmacılara barış ve dostluğun simgesi zeytin fidanı vererek teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Mudanya'nın tarihini yaşatmak ve geleceğe taşımak için ürettikleri projeleri yaşama geçireceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA

Mudanya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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