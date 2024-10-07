Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 'Kültür ve Barış' Temasıyla Kutlandı - Son Dakika
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Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılı 'Kültür ve Barış' Temasıyla Kutlandı

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Mudanya Mütarekesi'nin 102. yılı etkinlikleri, 'Kültür ve Barış' temasıyla devam etti. Belediye Başkanı Dalgıç ve Prof. Dr. Baydur'un katıldığı etkinliklerde, mütarekenin tarihi önemi vurgulandı. Gençlerle yapılan atölyeler, barış mesajları ve film gösterimi gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

07.10.2024 10:10  Güncelleme: 10:47
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(BURSA)- Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı kutlamalarının dördüncü günü "Kültür ve Barış" temasıyla düzenlenen etkinliklerle devam etti. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu önemi daha çok duyurmaya ve anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı kutlamalarının dördüncü günü, "Kültür ve Barış" temasıyla düzenlenen etkinliklerle devam etti. Yurttaşlarla  buluşan Prof. Dr. Mithat Baydur, Mudanya Mütarekesi ile Türk halkının başını eğmekten kurtulduğunu söyledi. Mütareke'ye gelinen süreci ve sonrasında yaşananları detaylı ve akıcı bir şekilde "7'den 70'e Dersimiz Mütareke" başlıklı söyleşide anlatan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Baydur, "Mudanya Mütarekesi askeri zaferden sonra diplomatik bir zaferdir. Bu zaferin getirdiği birikim ve motivasyonla Lozan Konferansı'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu tescil edilmiştir" diye konuştu. İlçenin bir hikayesi olduğunu ve anlaşma sırasında büyük mücadeleler yaşandığını da dile getiren Baydur, "Mudanya Mütarekesi bir ilçe, bir kasaba sözleşmesi değildir. Uluslararası boyutta bir anlaşmadır. İngiltere'de hükümet deviren bir anlaşmadır. Meriç'in doğusuna kadar bütün Yunanlıların, İç Anadolu'yu, İzmir'i, Trakya'yı boşaltmasını sağlayan bir anlaşmadır. Yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bağımsız bir ulus devletinin ilk ayak sesleridir. 1699 yılındaki Karlofça Anlaşması'ndan itibaren başını önüne eğmiş Türk'ün, başını kaldırma, başını dik tutma hadisesidir" ifadelerini kullandı.

Mithat Baydur'a konuşmasının ardından barış ve dostluğun simgesi olarak, zeytin fidanı armağan eden Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya Mütarekesi Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bizler de bu önemi daha çok duyurmaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyet'i için 'Mütareke'den Önce, Mütareke'den Sonra' sözünü kullanıyoruz. Mekanların ruhları vardır. Mütareke Meydanı'nda, Mütareke Evi'nin önünde sürekli bu ruhla harmanlanıyoruz" diye konuştu.

Dördüncü gün etkinlikleri kapsamında Tirilye Taş Mektep'te düzenlenen "Barış ve Diplomasi Atölyesi"nde Prof. Dr. Barış Özdal, gençlerle bir araya gelerek, askeri alanda elde edilen kazanımların, diplomatik alana nasıl taşındığını ele aldı. Bir diğer etkinlikte Rota Myrleia'nın kültür ve inanç rotasında tarihi bir geziye çıkan Mudanyalılar, Kumyaka Meydanı'ndan şiirlerle barış mesajları verdiler. MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen briç turnuvası ise oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu.

Çocuklar da Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenen barış temalı atölyeler ve sergilerle eğlenceli zamanlar geçirdiler. Barış Sofrası ise Mütareke kutlamalarına lezzet kattı. Etkinlikler, "Bir Millet Uyanıyor" filminin gösterimi ile sona erdi.

Mudanya Mütarekesi\'nin 102. Yılı \'Kültür ve Barış\' Temasıyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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