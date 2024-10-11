Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yılında Barış Çağrısı

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(BURSA) - Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yılı dolayısıyla Mudanya Belediyesi tarafından düzenlenen Diplomasi Atölyesi'nde hazırlanan deklarasyon, Mütareke Meydanı'nda kamuoyuna açıklandı. Deklerasyonda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh cihanda sulh" sözü hatırlatılarak, barış çağrısı yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal'ın başkanlığında gerçekleştirilen Diplomasi Atölyesi'nde bir araya gelen gençler, tarihte çok önemli bir diplomasi zaferi olan Mudanya Mütarekesi ile temelleri atılan barış ortamının gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla bir deklarasyon hazırladı. Mudanya Mütarekesi'nin 102'nci yıl dönümünde bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Diplomasi Atölyesi Komitesi'nin hazırladığı deklarasyon, Mütareke Meydanı'nda kamuoyuna açıklandı.

Komite Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal tarafından açıklanan deklarasyonda, tüm canlılar için çatışmaların durdurulması, anlaşmazlıkların çözülmesi ve kalıcı barışın tesisi konusundaki kararlılıkları vurgulandı. 3. Dünya Savaşı tehlikesine dikkati çeken Özdal, şunları söyledi:

"Bu çerçevede, deklarasyonumuz ile Mudanya Mütarekesi'nin barış temelli mirasını yaşatmak ve kalıcılaştırmak için taahhütte bulunarak, günümüzde sıklıkla dillendirilmeye başlanan 3. Dünya Savaşı senaryolarının diplomasi kanalları açık tutularak engellenebileceğini savunuyoruz. Zira dünyadaki tüm canlıları böylesi bir büyük savaşın yıkımından korumanın ve barışı tesis edilebilmenin yegane anahtarının diplomasinin etkin bir şekilde kullanılması olduğuna inanıyoruz. Bugün Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasının üzerinden 102 yıl geçmesinin ardından hazırladığımız bu deklarasyonla tüm savaş mağdurlarına taziyelerimizi sunuyor ve Mudanya'dan ulusal ve uluslararası kamuoyuna, barışın hakim olduğu savaşsız bir uluslararası sistem inşa etmek ve devam ettirmek amacıyla ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünya'da barış' sözünün temel rehber olarak kabul edilmesinin zaruri olduğunu açıklıyoruz."

"Barış ruhunu yaymaya devam edeceğiz"

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise deklarasyonun, barış için atılan her adıma sahip çıkan gençlerin bu emaneti ne kadar bilinçli bir şekilde devraldığını gösterdiğini söyledi. Tarihi bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi'nin sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Dalgıç, şöyle konuştu:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin temel taşlarını oluşturan bu diplomatik başarı, barışa ve uzlaşıya olan inancı yansıtan bir metinle taçlandırılmıştı. Özgürlüğe ve bağımsızlığa inanan gençlerimizin sesine kulak vermek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine dair umutlarımızı da perçinliyor. Güzel Mudanyamızdan yükselen bu barış çağrısı, umuyorum ki dünyanın dört bir yanında yankı bulacak. Burada bizler, yalnızca geçmişi anmıyor, aynı zamanda geleceğe dair yeni bir umut, yeni bir barış sayfası açıyoruz. Sizleri, gençlerimizi ve Barış Hoca'mızı tebrik ediyorum. Emeğinizle, inancınızla, her daim bu yolda yürümeye devam edin. Biz de sizlerin yanında, sizlerle beraber yürüyeceğiz. Mudanya'nın barış ve uzlaşı ruhunu Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına yaymaya devam edeceğiz."