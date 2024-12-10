Mudurnu\'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

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BOLU'nun Mudurnu ilçesinde anız yangını ekiplerin müdahalesinin ardından ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde Tavşansuyu Köyü Sığırlık Mahallesi mevkisinde bulunan arazide meydana geldi. Anız yangını ardından alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ile Taşkesti ve Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.