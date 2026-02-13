Mudurnu\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mudurnu-Nallıhan kara yolunun Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. H.Ç. idaresindeki 14 ABC 446 plakalı hafif ticari araç ile R.K. yönetimindeki 54 AHY 943 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan N.Ç. ve V.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.